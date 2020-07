Master the Ball: tutto sul futsal

Il Futsal è uno sport in crescita in tutta Europa. Per questo motivo la UEFA ha realizzato un file dal download gratuito in 11 lingue dal titolo 'Master the Ball' per spiegare il gioco.

Include...

• Dieci motivi per giocare a futsal

• Perché alle stelle come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar piace giocare a futsal

• Guida alle regole del gioco

• Le origini del futsal

DOWNLOAD GRATUITO IN...

Danese

Olandese

Inglese

Francese

Islandese

Norvegese

Russo

Serbo

Sloveno

Svedese

Turco

• La UEFA organizza due competizioni di futsal:

UEFA Futsal EURO per nazionali (campione in carica: Italia)

UEFA Futsal Cup per club (campioni in carica: Kairat Almaty)

• Su UEFA Training Ground troverete tantissimi video su tattiche e tricks del futsal