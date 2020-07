Il cammino verso la finale

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA Futsal 2020 comprendono quattro fasi: turno preliminare, turno principale, elite round e spareggi.

Turno preliminare: 29 gennaio–3 febbraio 2019

Le 16 squadre meglio classificate nel ranking sono esentate dal turno preliminare ma le altre 32 si affrontano in otto gironi quattro. Le prime due di ciascun girone passano il turno.

Turno principale: 22–27 ottobre 2019

Le otto vincitrici e le otto seconde del turno preliminare raggiungono le 16 col ranking più alto. Le squadre vengono suddivise in otto gironi da quattro, con le prime due di ciascun girone che passano il turno.

Turno elite: 28 gennaio–2 febbraio 2020

Le 16 squadre vengono suddivise in quattro gironi da quattro. Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale mentre le quattro seconde accedono agli spareggi.

Spareggi: 9 e 12 aprile 2020

Le quattro squadre vengono sorteggiate in due doppie sfide (in casa e in trasferta) per decidere gli ultimi due posti riservati alle nazionali europee.

Fase finale: 12 settembre–4 ottobre 2020

Ventiquattro squadre, compresa la Lituania che ospita la competizione e le altre sei qualificate europee, si affrontano in sei gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze si qualificano alla fase a eliminazione diretta.

Per ulteriori dettagli, inclusi i criteri per stabilire le classifiche in caso di parità fra due o più squadre in un girone o dopo i tempi supplementari è possibile consultare il regolamento ufficiale del torneo (in Inglese).