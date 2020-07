Bene Spagna e Italia

Doppietta di Grana

L'Italia ha vinto le sue due prime partite prima di incontrare il Portogallo, che aveva battuto 3-2 il Paraguay. Nando Grana ha aperto le marcature al 16' con un doppio rigore e Saad Assis ha segnato la terza rete azzurra prima del gol di consolazione di Ricardinho. L'Italia, che riposerà il prossimo turno è ora a più sei da Portogallo, Tailandia e Paraguay.

Bene la Spagna

Nel Gruppo D, la Spagna aveva quattro punti raccolti in due gare prima dell'incontro con la Repubblica Ceca - che ha battuto 4-1 l'Uruguay nella sua prima partita. Javi Rodríguez ha portato la Spagna in vantaggio dopo otto secondi e prima dell'intervallo Marcelo ha segnato una doppietta, in mezzo il rigore trasformato da Daniel per un risultato finale di 4-0. La Spagna il prossimo turno riposerà, e al momento è a più quattro dalla Repubblica CEca, che ora se la vedrà con la Libia.

Russia beaten

Over in Brasilia, Russia defeated Cuba 10-5 in their first Group A game but knew meeting a Brazil team with 33 goals from two matches would be tough. And so it proved as the hosts won 7-0, including goals from Spain-based stars Schumacher, Ciço and Vinicius Elías. Japan beat Russia's Monday opponents the Solomon Islands 7-2 and are now level with Oleg Ivanov's side and Cuba on three points, six behind Brazil who have played a game more.

Pareggio

L'Ucraina è passata in svantaggio quando Leandro Planas ha segnato per l'Argentina a otto minuti dal termine. Ma negli ultimi due minuti Dmytro Ivanov e Serhiy Cheporniuk hanno ribaltato il risultato prima della rete del pareggio di Diego Giustozzi. L'Ucraina segue l'Argentina ache sabato se la vedrà con l'Egitto.