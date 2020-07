Il meglio del Futsal in Brasile

Sestetto europeo

Oltre ai trionfatori del 2004 e agli Azzurri, il contingente europeo comprende Ucraina, Portogallo, Repubblica ceca e Russia. Il torneo, allargato a 20 squadre partecipanti, prevede due fasi a gironi dalle quali usciranno le quattro semifinaliste. La finalissima è prevista per il 19 ottobre.

La Spagna a Rio

La Spagna, che detiene anche il titolo europeo, esordirà nel Gruppo D mercoledì, affrontando l'Iran, mentre l'altra sfida di Rio de Janeiro vedrà opposte le rappresentative di Uruguay e Libia. La Repubblica ceca, inserita nello stesso girone della Spagna, se la vedrà con i campioni in carica venerdì. Lo stesso giorno l'Ucraina, di scena a Brasilia, esordirà nel Gruppo C contro il Guatemala. Il raggruppamento comprende anche Argentina, Cina ed Egitto.

Il cammino dell'Italia

L'Italia esordirà martedì a Rio de Janeiro, affrontando la Thailandia nel Gruppo B, mentre il Portogallo bebutterà giovedì contro il Paraguay, quando gli Azzurri se la vedranno con gli Stati Uniti. La Russia, inserita nel Gruppo A, esordirà giovedì a Brasilia contro Cuba. I caraibici affronteranno le Isole Salomon martedì, dopo la sfida tra il Giappone e i padroni di casa del Brasile, che vantano in squadra ben otto giocatori che militano nel campionato spagnolo.

Le speranze di Nuccorini

Alessandro Nuccorini, Ct degli Azzurri, spera in un successo e ha dichiarato a fifa.com: "Brasile e Spagna sono le favorite per la vittoria finale, mentre le sorprese del torneo potrebbero essere Portogallo e Russia. Da parte nostra, daremo tutto in ogni partita. Credo che questa sarà la migliore edizione della Coppa del Modo in assoluto".

Coppa del Mondo FIFA Futsal 2008 - prima fase a gironi: 30 settembre-19 ottobre

Le squadre europee sono in grassetto Gruppo A: Brasilia Gruppo B: Rio de Janeiro Brasile (organizzatore del torneo) Italia Russia Portogallo Giappone Thailandia Cuba Paraguay Isole Salomon Stati Uniti Gruppo C: Brasilia Gruppo D: Rio de Janeiro Argentina Spagna (detentrice del trofeo) Ucraina Repubblica ceca Cina Iran Guatemala Uruguay Egitto Libia

Coppa del Mondo FIFA Futsal 2008 - seconda fase a gironi: 11-14 ottobre

Gruppo E: Rio de Janeiro Gruppo F: Brasilia Vincitrice Gruppo A Vincitrice Gruppo B Vincitrice Gruppo C Vincitrice Gruppo D Seconda classificata Gruppo B Seconda classificata Gruppo A Seconda classificata Gruppo D Seconda classificata Gruppo C