Vittorie per Spagna e Italia

La Spagna ha iniziato nel migliore dei modi la difesa del titolo di campione del Mondo FIFA Futsal con una vittoria per 2-0 sull’Ucraina. Anche l’Italia ha raccolto subito una vittoria.

Gol in apertura

Gli spagnoli, campioni quattro anni fa in Guatemala, entrano nel torneo certi di poter dire la loro fino in fondo anche in questa edizione, che si svolge a Taiwan. Nella loro prima partita del Gruppo A, gli uomini di Javier Lozano non hanno mai avuto grossi problemi a contenere gli attacchi avversari e sono andati in vantaggio già dal 5’ con Marcelo per poi raddoppiare al 9’ con Andreu.

Sconfitta pesante

Martedì, gli spagnoli si troveranno di fronte Taiwan. Lozano potrebbe dunque decidere di far riposare alcuni giocatori chiave, vista la pessima prestazione della squadra di casa, guidata dal belga Damien Knabben, nella partita di apertura del torneo: uno 0-12 senza attenuanti contro l’Egitto, il quale può ora guardare con ottimismo alla seconda partita del girone, sempre martedì, contro l’Ucraina.

Rimonta italiana

I campioni europei dell’Italia hanno invece dovuto sudare non poco per avere la meglio degli Stati Uniti nella prima partita del Gruppo C: 6-3, in rimonta, il risultato finale per gli Azzurri a Tao Yuan County. Johnny Torres ha portato in vantaggio a sorpresa gli americani all’11, ma Adriano Foglia ed Edgar Bertoni hanno rimontato già nel primo tempo. Per la squadra di Alessandro Nuccorini, nel secondo tempo hanno segnato nuovamente Foglia e Bertoni, raggiunti fra i marcatori anche da Grana e Pellegrini.

Ora il Giappone

Anche gli Azzurri giocheranno nuovamente martedì, contro il Giappone. Nell’altra partita del Gruppo C, la squadra del sol levante si è dovuta arrendere per 5-4 al Paraguay al termine di un incontro emozionante, che vedeva i sudamericani in svantaggio per 4-3 fino a tre minuti dalla fine. Il prossimo avversario dei paraguaiani sarà quindi la squadra statunitense.

Partite di lunedì

Gli ultimi due gironi prendono il via oggi: nel Gruppo B, la sorprendente Repubblica ceca si troverà di fronte la Tailandia, mentre l’Australia incontrerà il Brasile; nel Gruppo D, invece, il Portogallo cercherà di far prevalere il suo grande talento contro l’Iran, mentre Cuba affronterà l’Argentina. Alla seconda fase della competizione passano le prime due di ogni girone.