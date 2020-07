L'Italia è di bronzo

Assis mattatore

Gli Azzurri passano in vantaggio al 7' con Adriano Foglia, autore della sfortunata autorete che aveva condannato l'Italia alla sconfitta 3-2 contro la Spagna in semifinale. La Russia risponde con un palo di Vladislav Shayakhmetov e pareggia in avvio di ripresa con Konstantin Dushkevich, ben servito da Damir Khamadiev. Lo stesso Khamadiev centra poi una traversa, ma l'espulsione di Shayakhmetov a 90 secondi dal fischio finale permette ad Assis di rergalare all'Italia il terzo posto mondiale, dopo il secondo del 2004, con un delizioso pallonetto.

Successo meritato

Alessandro Nuccorini, Ct dell'Italia, ha dichiarato: "Abbiamo giocato bene e meritato il terzo posto". Il russo Oleg Ivanov ha aggiunto: "Nel 2004 non ci eravamo qualificati per la Coppa del Mondo e ora siamo tra le migliori quattro squadre del panorama internazionale. Ci siamo dimostrati all'altezza di squadre del calibro di Italia, Brasile e Argentina".