Italia beffata dalla Spagna

Sarà la Spagna ad affrontare il Brasile nella finale dei Mondiali FIFA di Futsal. Gli iberici hanno battuto l'Italia all'ultimo secondo dei supplementari nella semifinale di Rio de Janeiro.

Pareggio nel finale

Gli Azzurri subiscono il gol di Daniel al 5' ma pareggiano più che meritatamente in apertura di ripresa con una grande azione personale di Adriano Foglia. Nei supplementari Fernandão riporta avanti la Spagna ma Nando Grana - da portiere di movimento – pareggia con un tiro da fuori a 104 secondi dalla fine.

Autogol

La rete che spalanca le porte della finale alla Spagna arriva proprio allo scadere in contropiede grazie ad un clamoroso autogol di Foglia, che prima devia sul palo e poi in porta. Per gli addetti al cronometro prima dello scadere del tempo. L'Italia affronterà la Russia nella finale per il terzo posto in programma sabato.