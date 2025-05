Calendario UEFA Futsal EURO Under 19: dal 28 settembre al 5 ottobre

Ecco le sfide della fase finale alla Chișinău Arena del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 2025, che prenderà il via il 28 settembre. Scopri il calendario della prima fase finale di un torneo UEFA che si giocherà in Moldavia.

I gironi della fase finale Gruppo A: Moldavia (padroni di casa), Portogallo (detentori), Italia, Ucraina Gruppo B: Slovenia, Spagna, Turchia, Cechia.

Orario del calcio d'inizio CET. L'orario locale è un'ora avanti.

Fase a gironi



Domenica 28 settembreGruppo A: Moldavia - Ucraina (12:00)Gruppo B: Slovenia - Cechia (14:30)Gruppo B: Spagna - Turchia (17:00)Gruppo A: Portogallo - Italia (19:30)



Lunedì 29 settembreGruppo B: Turchia - Slovenia (12:00)Gruppo B: Cechia - Spagna (14:30)Gruppo A: Italia - Moldavia (17:00)Gruppo A: Ucraina - Portogallo (19:30)



Mercoledì 1 ottobreGruppo B: Turchia - Cechia (12:00)Gruppo B: Slovenia - Spagna (14:30)Gruppo A: Moldavia - Portogallo (17:00)Gruppo A: Italia - Ucraina (19:30)

Fase a eliminazione diretta

Venerdì 3 ottobreSemifinali SF1: Vincitrice Gruppo A - seconda Gruppo BSF2: Vincitrice Gruppo B - seconda Gruppo A

Partite alle 17:00 e alle 19:30. L'ordine delle partite sarà deciso dopo la fase a gironi.

Domenica 5 ottobreFinaleVincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (19:30)