Finale EURO Futsal Under 19: Portogallo-Spagna 6-2

Dopo essere andato sotto di due gol, il Portogallo ha battuto la Spagna per 6-2 nella finale dei Campionati Europei Under 19 di Futsal a Poreč (in Croazia), ponendo fine al monopolio spagnolo durato due edizioni.

Riepilogo della partita

Dopo il successo del Portogallo in rimonta per 5-3 contro la Spagna nella fase a gironi dopo essere andato sotto di due gol, il copione si ripete esattamente identico in finale. La Spagna va sul 2-0 con la doppietta di Pol Salas, prima del pari nella prima frazione di gioco targata Lùcio Rocha e Andriy Dzyalochynskyy.

Nella ripresa il Portogallo cambia marcia e segna quattro gol. Prima passa in vantaggio con un autogol di Salas (26'27''), poi allunga con un rigore di Tomás Colaço (35'59''), e infine chiude definitivamente i conti con la seconda rete personale di Lúcio Jr (36'58'') e il gol di Pedro Santos (38'42').

La cronaca di Portogallo-Spagna

Formazioni

Portogallo: Cintra (POR), Andriy, Bruno Maier, Lúcio Jr, Diogo Silva; Carrera (POR), Duarte, Ricardo Marques, Carrilho, Macedo, Pedro Santos, Tomás Colaço, Pedro Marques, Serra

Spagna: Pau López (POR), Pol Cano, Roger, Tapias, Juanico; José Javier (POR), Salas, Miguel, Rubén Rodó, Ramos, Javi, Santa Cruz, Soler, Alejandro

Statistiche