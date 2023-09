Anteprima finale UEFA Futsal EURO Under 19 2023: Portogallo-Spagna

Il Portogallo affronterà la Spagna campione in carica nella finale del Campionato Europeo Under 19 di futsal, in programma domenica a Parenzo (Croazia). L'incontro è la riedizione della finale del 2022.

In breve Quando: domenica 10 settembre, 20:30 CET

Dove: Žatika Arena, Parenzo, Croazia

Cosa: finale Campionato Europeo UEFA Under 19 di futsal

Cosa devi sapere

La Spagna ha vinto l'edizione inaugurale nel 2019 e ha difeso il titolo nel 2022, battendo il Portogallo 6-2 ai supplementari. Tuttavia, in questa stagione è stato il Portogallo ad aver surclassato le furie rosse, battendole tre volte in quattro amichevoli e 5-3 alla prima giornata la scorsa domenica: è stata la prima sconfitta in assoluto dei detentori del titolo in questo torneo.

Il Portogallo ha superato il girone a punteggio pieno (come nel 2019 e 2022) e ha battuto la Slovenia 3-2 in semifinale, arrivando alla seconda finale consecutiva. Dopo aver perso contro il Portogallo, la Spagna è stata fermata 3-3 dai padroni di casa della Croazia, ma una vittoria contro la Francia le ha permesso di qualificarsi, mentre venerdì ha vinto 3-2 contro l'Ucraina.

Highlights finale 2022: Spagna - Portogallo 6-2 (dts)

Conosciamo le finaliste

Le parole dai campi

José Luís Mendes, Ct Portogallo: "Sarà una partita molto equilibrata. Secondo me Spagna e Portogallo sono state le migliori squadre del torneo".

Albert Canillas, Ct Spagna: "Sarà una gara combattuta. Spero che vedremo un po' di spettacolo e che tutti possano divertirsi. Ci godremo questa finale".

Highlights fase a gironi: Portogallo - Spagna 5-3

