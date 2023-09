Futsal EURO Under 19 - Semifinali UEFA Futsal EURO Under 19 2023: Portogallo e Spagna nuovamente contro in finale - Notizie

Semifinali UEFA Futsal EURO Under 19 2023: Portogallo e Spagna nuovamente contro in finale

Intro articolo Il Portogallo e i campioni in carica della Spagna si affronteranno per la seconda finale consecutiva dopo i successi contro Slovenia e Ucraina. Contenuti top media L'esultanza del Portogallo per il successo sulla Slovenia UEFA via Sportsfile Corpo articolo Portogallo e Spagna si affronteranno domenica nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 di futsal dopo i successi rispettivamente contro Slovenia e Ucraina entrambi per 3-2 a Poreč. Partite a eliminazione diretta Venerdì 8 settembre

Semifinali

Portogallo - Slovenia 3-2

Ucraina - Spagna 2-3 Domenica 10 settembre

Finale

Portogallo - Spagna (20:30 CET) Guarda gli highlights Vedi di più Il Portogallo batte 3-2 la Slovenia grazie alle reti di Tomás Colaço (9'44')', l'autogol di Žlindra (21'32'') e la rete di Lúcio Jr (38'49''). Le reti di Skrinjar (10'53'') e Čop (27'08') entrambe le volte hanno regalato il momentaneo pari alla Slovenia. L'esultanza di Lùcio Jr per la vittoria UEFA via Sportsfile Guarda gli highlights Vedi di più La Spagna va subito sul 2-0 con Adriàn Tapias (1'28'') e Roger (2'02'), ma viene rimontata da Dmytro Rybitskyi (16'26'') e Denys Snitsarenko (23'22''), prima della rete della vittoria di Victor Ramos (24'33''). L'esultanza di Roger dopo il gol della Spagna UEFA via Sportsfile