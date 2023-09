Anteprima semifinali EURO Futsal Under 19: Portogallo-Slovenia, Ucraina-Spagna

Il Portogallo affronta la Slovenia prima della sfida tra Ucraina e i campioni in carica della Spagna nelle semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 19 di futsal che si svolgeranno venerdì alla Žatika Arena di Poreč. La finale è in programma domenica.

Fase a eliminazione diretta Semifinali: venerdì

Portogallo - Slovenia (17:30)

Ucraina - Spagna (20:30) Finale: domenica

Portogallo/Slovenia - Ucraina/Spagna(20:30) Orario in CET

Dove guardare le partite in TV/streaming

Semifinalista nel 2019 e seconda l'anno scorso (l'edizione del 2021 era stata rinviata al 2022), il Portogallo questa volta vuole arrivare sino in fondo.

Highlights: Croazia - Portogallo 3-4

La Slovenia è già entrata nella storia dato che è alla sua prima semifinale UEFA a qualsiasi livello sia di futsal che di calcio a 11.

Statistica: Il Portogallo ha battuto la Slovenia per 3-2 e 5-0 in due amichevoli giocate in casa a febbraio.

Highlights: Slovenia - Italia 4-2 

José Luís Mendes, allenatore Portogallo: "Conosciamo bene la Slovenia perché l'abbiamo affrontata in due amichevoli. Sono molto simili alla Croazia. Il nostro obiettivo è raggiungere la finale".

Tomislav Horvat, allenatore Slovenia: "So che ogni squadra arrivata qui è forte. Non vediamo l'ora di scendere in campo contro Portogallo".

Conosciamo le semifinaliste

La Spagna ha vinto senza difficoltà le prime due edizioni e punta a ripetersi anche in questa.

Highlights: Spagna - Francia 5-2

L'Ucraina potrebbe essere la squadra rivelazione di questa edizione.

Statistica: le due squadre si sono affrontate due volte in amichevole il mese scorso in Spagna: vittoria Ucraina 5-4 nella prima, vittoria Spagna 5-2 nella seconda.

Ihor Moskvychov, allenatore Ucraina: "Sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra nella fase a gironi. Abbiamo giocato bene in tutte e tre le partite e siamo arrivati a questo torneo in buona forma fisica, psicologica e tattica".

Albert Canillas, allenatore Spagna: "Vedo la mia squadra affamata e consapevole di voler vincere".

Highlights: Ucraina - Finlandia 7-4

Scarica l'app UEFA Futsal Coach