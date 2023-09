Conosci le semifinaliste di Futsal EURO Under 19: Portogallo, Slovenia, Ucraina e Spagna

Il Portogallo affronta la Slovenia e l'Ucraina sfida la Spagna nelle semifinali di venerdì del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 alla Žatika Arena di Poreč, Croazia.

Di seguito il profilo delle squadre che puntano a conquistare un posto nella finale di domenica.

Partite e risultati

Il tabellone della fase a eliminazione diretta Venerdì 8 settembre

Semifinali

Portogallo - Slovenia (17:30)

Ucraina - Spagna (20:30)

Domenica 10 settembre

Finale

Portogallo / Slovenia - Ucraina / Spagna (20:30) Tutti orari CET

Portogallo - Slovenia

Il cammino verso le semifinali

Vincente Gruppo 3 del Turno Principale (Fafe, Portogallo): V9-0 vs Bielorussia, V7-4 vs Kosovo, V9-0 vs Slovacchia

Vincente Gruppo A del torneo finale: V5-3 vs Spagna, V5-1 vs Francia, V4-3 vs Croazia

Capocannoniere torneo finale: Pedro Marques (3)

Highlights: Portogallo - Spagna 5-3

Il cammino verso le semifinali

Vincente Gruppo 1 del Turno Principale (Ciorescu, Moldova): V11-1 vs Moldova, P1-1 vs Polonia, V5-0 vs Kazakistan

Seconda Gruppo B del torneo finale: V4-2 vs Finlandia, S2-4 vs Ucraina, V4-2 vs Italia

Capocannoniere fase finale: Luka Čop, Alen Ruis, Lovro Skrinjar (2)

Highlights: Slovenia - Italia 4-2

Ucraina - Spagna

Il cammino verso le semifinali

Vincente Gruppo 2 del Turno Principale (Vrnjacka Banja, Serbia): V12-1 vs Montenegro, V7-3 vs Romania, V4-2 vs Serbia

Vincente Gruppo B del torneo finale: S1-2 vs Italia, V4-2 vs Slovenia, V7-4 vs Finlandia

Capocannoniere fase finale: Maksym Malynovskyi (4)

Highlights: Ucraina - Finlandia 7-4

Spagna (campione in carica)

Il cammino verso le semifinali

Vincente Gruppo 6 del Turno Principale (Almelo, Paesi Bassi): V5-0 vs Andorra, P1-1 vs Ungheria, V6-1 vs Paesi Bassi

Seconda Gruppo A del torneo finale: S3-5 vs Portogallo, P3-3 vs Croazia, W5-2 vs Francia

Capocannoniere fase finale: Pol Cano (3)