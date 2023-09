Conosci le finaliste di Futsal EURO Under 19: Portogallo e Spagna

Il Portogallo affronta la Spagna domenica nella finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 alla Žatika Arena di Poreč, Croazia.

Partite e risultati

Il tabellone della fase a eliminazione diretta Domenica 10 settembre

Finale

Portogallo - Spagna (20:30 CET) Venerdì 8 settembre

Semifinali

Portogallo - Slovenia 3-2

Ucraina - Spagna 2-3

Il cammino verso la finale

Vincente Gruppo 3 del Turno Principale (Fafe, Portogallo): V9-0 vs Bielorussia, V7-4 vs Kosovo, V9-0 vs Slovacchia

Vincente Gruppo A del torneo finale: V5-3 vs Spagna, V5-1 vs Francia, V4-3 vs Croazia

Semifinale: V3-2 contro Slovenia

Capocannonieri torneo finale: Lùcio Jr, Pedro Marques, Tomàs Colaço (3)

Highlights fase a gironi: Portogallo - Spagna 5-3

Spagna (campione in carica)

Il cammino verso la finale

Vincente Gruppo 6 del Turno Principale (Almelo, Paesi Bassi): V5-0 vs Andorra, P1-1 vs Ungheria, V6-1 vs Paesi Bassi

Seconda Gruppo A del torneo finale: S3-5 vs Portogallo, P3-3 vs Croazia, W5-2 vs Francia

Semifinale: V3-2 contro Ucraina

Capocannoniere fase finale: Pol Cano (3)

Finale 2022: Spagna-Portogallo 6-2 (dts)

Diretta streaming e highlights