Le squadre delle finals di Futsal EURO Under 19: Croazia, Finlandia, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ucraina

Otto squadre si sfideranno nel terzo Campionato Europeo UEFA Under 19 di futsal, in programma dal 3 al 10 settembre alla Žatika Arena di Poreč. Le sette vincitrici del turno principale di marzo hanno raggiunto i padroni di casa della Croazia.

UEFA.com presenta le contendenti. La Spagna cerca di vincere il terzo titolo consecutivo, mente all'esordio troviamo Finlandia e Slovenia. Il sorteggio, in data da definire, suddividerà le squadre in due gironi da quattro e le prime due classificate si sfideranno in semifinale.

Le squadre delle finals Croazia (nazione ospitante), Finlandia, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna (campione in carica), Ucraina

Il cammino di qualificazione

Nazione ospitante

Fase finale 2022: fase a gironi

Fase a gironi: S4-6 contro Ucraina, S1-11 contro Spagna, V8-0 contro Romania

Fase finale 2019: secondo posto

Fase a gironi: S0-3 contro Spagna, V6-0 contro Paesi Bassi, V3-1 contro Ucraina

Semifinali: V2-2, 3-2dcr contro Portogallo

Finale: S1-6 contro Spagna

Highlights fase a gironi 2022: Croazia - Romania 8-0

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 4 turno principale (Jelgava, Lettonia): P3-3 contro Lettonia, V1-0 contro Belgio, V7-2 contro Georgia

Miglior marcatore qualificazioni: Eeli Tuominen 3

Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 5 turno principale (Siroki Brijeg, Bosnia ed Erzegovina): V5-0 contro Azerbaigian, V8-1 contro Grecia, V4-3 contro Bosnia ed Erzegovina

Miglior marcatore qualificazioni: Mamady Kouyate 6

Fase finale 2022: Fase a gironi

Fase a gironi: S0-3 contro Italia, S1-2 contro Portogallo, S2-3 contro Polonia

Fase finale 2019: non qualificata

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 7 turno principale (Policoro, Italia): V3-0 contro Cechia, P2-2 contro Inghilterra, V4-2 contro Turchia

Miglior marcatore qualificazioni: Tommaso Grosso, Giulio Perazzetta 3

Fase finale 2019: fase a gironi

Fase a gironi: V3-0 contro Francia, S1-4 contro Polonia, S1-6 contro Portogallo

Fase finale 2019: non qualificata

Highlights fase a gironi 2022: Francia - Italia 0-3

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 3 turno principale (Fafe, Portogallo): V9-0 contro Bielorussia, V7-4 contro Kosovo, V9-0 contro Slovacchia

Miglior marcatore qualificazioni: Diogo Silva 6

Fase finale 2022: secondo posto

Fase a gironi: V4-2 contro Polonia, V2-1 contro Francia, V6-1 contro Italia

Semifinali: V4-1 contro Ucraina

Finale: S2-6dts contro Spagna

Fase finale 2019: semifinali

Fase a gironi: V6-0 contro Lettonia, V3-1 contro Polonia, V4-1 contro Russia

Semifinali: S2-2, 2-3dcr contro Croazia

Highlights semifinale 2022: Portogallo - Ucraina 4-1

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 1 turno principale (Ciorescu, Moldavia): V11-1 contro Moldavia, P1-1 contro Polonia, V5-0 contro Kazakistan

Miglior marcatore qualificazioni: Alen Ruis 6

Fase finale 2022: non qualificata



Fase finale 2019: non qualificata

Spagna (campione in carica)

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 6 turno principale (Almelo, Paesi Bassi): V5-0 contro Andorra, P1-1 contro Ungheria, V6-1 contro Paesi Bassi

Miglior marcatore qualificazioni: Gonzalo 4

Fase finale 2022: campione (nazione ospitante)

Fase a gironi: V9-0 contro Romania, V11-1 contro Croazia, P2-2 contro Ucraina

Semifinali: V5-2dts contro Polonia

Finale: V6-2dts contro Croazia

Fase finale 2019: campione

Fase a gironi: V3-0 contro Croazia, V7-1 contro Ucraina, V5-0 contro Paesi Bassi

Semifinali: V3-1 contro Polonia

Finale: V6-1 contro Croazia

Highlights finale 2022: Spagna - Portogallo 6-2 (dts)

Il cammino di qualificazione

Primo posto Gruppo 2 turno principale (Vrnjacka Banja, Serbia): V12-1 contro Montenegro, V7-3 contro Romania, V4-2 contro Serbia

Miglior marcatore qualificazioni: Maksym Malynovskyi 4

Fase finale 2022: semifinali

Fase a gironi: V6-4 contro Croazia, V5-2 contro Romania, P2-2 contro Spagna

Semifinali: S1-4 contro Portogallo

Fase finale 2019: fase a gironi

Fase a gironi: V7-0 contro Paesi Bassi, S1-7 contro Spagna, S1-3 contro Croazia

Highlights fase a gironi 2022: Ucraina - Croazia 6-4

