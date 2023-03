Turno principale di Futsal EURO 2023 Under 19: le ultime

I sette gironi del turno principale del Campionato Europeo UEFA Under 19 proseguono fino a domenica e decidono le sette avversarie della Croazia alle finals.

Complessivamente sono 36 le squadre che partecipano alla terza edizione, 35 delle quali si sfideranno per raggiungere i padroni di casa della Croazia nelle finals alla Žatika Arena di Poreč, in programma dal 3 al 10 settembre. La Spagna ha vinto le prime due edizioni nel 2019 (battendo la Croazia in finale) e nel 2022. La competizione torna al suo programma regolare dopo che la seconda edizione era stata posticipata a causa della pandemia COVID-19.

Partite del turno principale

Gruppo 1 (22-25 marzo): Polonia, Slovenia, Moldavia (padroni di casa), Kazakistan

Gruppo 2 (22-25 marzo): Ucraina, Romania, Serbia (padroni di casa), Montenegro

Gruppo 3 (23-26 marzo): Portogallo (padroni di casa), Slovacchia, Bielorussia, Kosovo

Gruppo 4 (22-25 marzo): Belgio, Finlandia, Lettonia (padroni di casa), Georgia

Gruppo 5 (22-25 marzo): Francia, Bosnia ed Erzegovina (padroni di casa), Grecia, Azerbaigian

Gruppo 6 (22-25 marzo): Spagna (campioni in carica), Paesi Bassi (padroni di casa), Ungheria, Andorra

Gruppo 7 (22-25 marzo): Italia (padroni di casa), Turchia, Cechia, Inghilterra