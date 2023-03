Le ultime sul turno principale di Futsal EURO 2023 Under 19: Portogallo qualificato

Il Portogallo è la prima squadra a qualificarsi del turno principale del Campionato Europeo UEFA Under 19 e raggiungere la padrona di casa Croazia alla fase finale, mentre le altre sei squadre verranno decise sabato.

Complessivamente sono 36 le squadre che partecipano alla terza edizione, 35 delle quali si sfideranno per raggiungere i padroni di casa della Croazia nelle finals alla Žatika Arena di Poreč, in programma dal 3 al 10 settembre. La Spagna ha vinto le prime due edizioni nel 2019 (battendo la Croazia in finale) e nel 2022. La competizione torna al suo programma regolare dopo che la seconda edizione era stata posticipata a causa della pandemia COVID-19.

La Spagna è tra le 25 nazioni partite direttamente dal turno principale, insieme ai vincitori del turno preliminare di gennaio: Inghilterra, Kosovo e Montenegro. Le squadre vincitrici di ciascuno dei sette mini-tornei del girone principale accederanno alla fase finale insieme alla Croazia..

Partite del turno principale

Gruppo 1 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti SVN Slovenia Ora in gioco 2 1 1 0 12 1 11 4 POL Polonia Ora in gioco 2 1 1 0 4 3 1 4 KZK Kazakistan Ora in gioco 2 1 0 1 7 5 2 3 MOL Moldavia Ora in gioco 2 0 0 2 2 16 -14 0

La Slovenia ha pareggiato in extremis per 1-1 con la Polonia, davanti per differenza reti, con un punto di vantaggio sui padroni di casa della Moldavia (che affronteranno la Polonia sabato).

La Polonia ha raggiunto le semifinali in entrambe le edizioni precedenti.

Il Kazakistan ha perso contro la Polonia in entrambi i precedenti turni principali e anche quest'anno.

Gruppo 2 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti UKR Ucraina Ora in gioco 2 2 0 0 19 4 15 6 SRB Serbia Ora in gioco 2 2 0 0 9 2 7 6 ROM Romania Ora in gioco 2 0 0 2 4 13 -9 0 MNE Montenegro Ora in gioco 2 0 0 2 2 15 -13 0

L'Ucraina e la Serbia, padrone di casa, sono entrambe a sei punti in vista della sfida di sabato. L'Ucraina è in testa per differenza reti.

L'Ucraina si è qualificata per entrambe le edizioni passate, raggiungendo le semifinali del 2022.

La Romania ha partecipato anche alla fase finale del 2022 e ha perso per 5-2 contro l'Ucraina nel proprio girone, facendo passare gli avversari a loro spese con una partita in meno. L'Ucraina ha anche battuto la Romania per 5-4 nel girone principale del 2019, qualificandosi con una partita di anticipo.

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti POR Portogallo Ora in gioco 2 2 0 0 16 4 12 6 KOS Kosovo Ora in gioco 2 1 0 1 11 8 3 3 BLR Bielorussia Ora in gioco 2 1 0 1 5 12 -7 3 SVK Slovacchia Ora in gioco 2 0 0 2 4 12 -8 0

Dopo la vittoria contro la Bielorussia, il Portogallo ha battuto anche il Kosovo venerdì e si è qualificato con una partita d'anticipo indipendentemente dal risultato di domenica contro i padroni di casa della Slovacchia.

Il Portogallo si è classificato secondo nel 2022 ed è arrivato in semifinale nel 2019.

Il Kosovo era al turno principale per la prima volta.

Gruppo 4 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti LVA Lettonia Ora in gioco 2 1 1 0 7 3 4 4 FIN Finlandia Ora in gioco 2 1 1 0 4 3 1 4 BEL Belgio Ora in gioco 2 1 0 1 4 3 1 3 GEO Georgia Ora in gioco 2 0 0 2 2 8 -6 0

La Lettonia, padrona di casa, precede la Finlandia per differenza reti, mentre il Belgio (che affronterà la Lettonia sabato) è a un punto di distanza.

La Lettonia ha partecipato alle fasi finali del 2019 in qualità di padrone di casa.

La Finlandia non si è qualificata alla fase finale del 2022 perdendo il testa a testa a tre dietro la Polonia.

La Francia è in vantaggio sui padroni di casa della Bosnia-Erzegovina per differenza reti in vista della sfida di sabato.

La Francia si è qualificata per la fase finale del 2022.

La Bosnia-Erzegovina si è classificata seconda nello spareggio a tre delle qualificazioni del 2022 che ha portato la Polonia a passare il turno e ha eliminato la Finlandia.

Gruppo 6 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ESP Spagna Ora in gioco 2 1 1 0 6 1 5 4 HUN Ungheria Ora in gioco 2 1 1 0 3 2 1 4 NED Olanda Ora in gioco 2 1 0 1 6 3 3 3 AND Andorra Ora in gioco 2 0 0 2 1 10 -9 0

La Spagna ha pareggiato 1-1 sul finale contro l'Ungheria (la prima volta che non ha vinto una partita di qualificazione a Futsal EURO U19) ma è in vetta alla classifica per differenza reti, con un punto di vantaggio sugli ultimi avversari, i padroni di casa dei Paesi Bassi.

La Spagna ha vinto entrambe le edizioni precedenti e non ha mai perso una partita di Futsal EURO U19. Adrián Tapias ha fatto parte della rosa della fase finale del 2022 ed è il capitano della squadra nel turno principale.

I Paesi Bassi si sono qualificati nel 2019, perdendo 5-0 contro la Spagna nel loro girone. La Spagna aveva già battuto l'Ungheria per 3-0 nel turno principale.

Gruppo 7 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ITA Italia Ora in gioco 2 1 1 0 5 2 3 4 CZE Cechia Ora in gioco 2 1 0 1 4 5 -1 3 TUR Turchia Ora in gioco 2 1 0 1 8 6 2 3 ENG Inghilterra Ora in gioco 2 0 1 1 4 8 -4 1

L'Italia, nazione ospitante, è andata in vantaggio di un punto giovedì, ma sarebbero stati tre se l'Inghilterra non avesse pareggiato per 2-2 a quattro secondi dalla fine. Giovedì la Repubblica Ceca ha battuto la Turchia, avversaria dell'Italia nella giornata di sabato.

L'Italia si è qualificata nel 2022, finendo davanti alla Turchia nel turno principale grazie a una vittoria per 5-3 contro gli allora padroni di casa del mini-torneo.

L'Inghilterra è tornata in questa edizione dopo aver partecipato nel 2019, quando ha battuto l'Italia per 2-1 nel turno principale.