Turno preliminare di Futsal EURO Under 19 2023: Inghilterra, Kosovo e Montenegro avanti

L'Inghilterra, il Kosovo e il Montenegro hanno vinto i gironi del turno preliminare del Campionato Europeo Under 19 di futsal, completando così lo schieramento per la fase principale di marzo.

In totale, le squadre iscritte alla terza edizione sono 36, di cui 35 in gara per raggiungere i padroni di casa della Croazia alle finals presso la Žatika Arena di Poreč, in programma dal 3 al 10 settembre 2023. La Spagna ha vinto le prime due edizioni nel 2019 (battendo la Croazia in finale) e nel 2022. La competizione torna al suo ciclo normale dopo il rinvio della seconda edizione per la pandemia di COVID-19.

La Spagna campione in carica – che punta al terzo titolo consecutivo – è tra le 25 nazioni che accedono direttamente al turno principale di marzo. Lo schieramento è stato completato da Inghilterra, Kosovo e Montenegro. Il sorteggio è già stato effettuato e le sette vincitrici dei gruppi accederanno alle finals insieme alla Croazia.

Risultati

Gruppo A:

Al turno principale: Inghilterra

Altre nel gruppo: Lituania (nazione ospitante), Estonia, Malta

Gruppo B: Montenegro, San Marino, Gibilterra (nazione ospitante)

Gruppo C: Macedonia del Nord (nazione ospitante), Kosovo, Germania

Le vincitrici dei gironi accedono al turno principale.

Germania e Malta sono all'esordio.

Inghilterra, Kosovo e Lituania tornano in gara dopo aver partecipato alle qualificazioni per l'edizione 2019.

Gironi turno principale (21–26 marzo)

Gruppo 1: Polonia, Slovenia, Moldavia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo 2: Ucraina, Romania, Serbia (nazione ospitante), Vincente Gruppo B turno preliminare

Gruppo 3: Portogallo (nazione ospitante), Slovacchia, Bielorussia, Vincente Gruppo C turno preliminare

Gruppo 4: Belgio, Finlandia, Lettonia (nazione ospitante), Georgia

Gruppo 5: Francia, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante), Grecia, Azerbaigian

Gruppo 6: Spagna (campione in carica), Paesi Bassi (nazione ospitante), Ungheria, Andorra

Gruppo 7: Italia (nazione ospitante), Turchia, Cechia, Inghilterra