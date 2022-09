Ben 36 squadre (un record) partecipano ai Campionati Europei UEFA Under 19 di futsal dove 35 sono in corsa per raggiungere la Croazia, nazione ospitante, nella fase finale del prossimo settembre alla Žatica Arena di Poreč.

Tra le contendenti ci sono due esordienti, Germania e Malta, mentre Inghilterra, Kosovo e Lituania tornano dopo aver partecipato all'edizione inaugurale del 2019. La Spagna proverà ad allungare il dominio nel torneo dopo le vittorie nelle prime due edizioni (2019 e 2022).

Il turno preliminare si giocherà dal 17 al 22 gennaio, mentre il turno principale, dal quale usciranno le sette rivali della Croazia nella fase finale, si disputerà tra il 21 e il 26 marzo. Il sorteggio delle qualificazioni si terrà il 3 novembre, quando verranno confermate procedura e numero di squadre che inizieranno nel turno preliminare

Le squadre di EURO Futsal U19 2023

Qualificata alla fase finale

Croazia (nazione ospitante)

Entering qualifying

Spagna (detentori) coefficiente 13.667

Portogallo 11.000

Polonia 9.000

Ucraina 8.167

Francia 5.167

Italia 5.000

Belgio 4.667

Romania 4.467

Paesi Bassi 4.333

Bosnia-Erzegovina 4.333

Turchia 4.333

Slovenia 4.333

Slovacchia 4.333

Lettonia 4.000

Finlandia 4.000

Cechia 4.000

Serbia 3.667

Grecia 3.083

Bielorussia 3.000

Ungheria 2.667

Moldavia 2.667

Andorra 2.500

Kazakistan 2.000

Georgia 2.000

Azerbaijan 2.000

Montenegro 1.967

Inghilterra 1.667

Macedonia del Nord 1.500

San Marino 0.333

Kosovo 0.333

Lituania 0.333

Estonia 0.000

Gibilterra 0.000

Germania 0.000

Malta 0.000

La Spagna ha vinto le prime due edizioni: nel 2019 a Riga e nel 2022 a Jaén da padrona di casa.

La Croazia è arrivata seconda nel 2019 mentre il Portogallo è arrivato in finale nel 2022 dopo essere uscito in semifinale nel 2019.

La Polonia è arrivata in semifinale in entrambe le edizioni mentre l'Ucraina ci è riuscita solo nel 2022 (dopo essere uscita alla fase a gironi nel 2019, turno dove è uscita la Croazia l'ultima volta).

Tra le altre squadre che puntano al ritorno nella fase finale ci sono la Francia (2022), Italia (2022), Lettonia (2019 nazione ospitante), Paesi Bassi (2019) e Romania (2022).

Germania e Malta sono all'esordio mentre Inghilterra, Kosovo e Lituania tornano a giocare il torneo dopo aver partecipato alle qualificazioni nell'edizione inaugurale del 2019

La Russia è attualmente sospesa.

Calendario della competizione

Sorteggio qualificazioni: 3 novembre 2022

Turno preliminare: 17–22 gennaio 2023

Turno principale: 21–26 marzo 2023

Fase finale: 3–10 settembre 2023 (provvisorio)