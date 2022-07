Le squadre qualificate alle Finals di EURO Futsal Under 19

Otto squadre parteciperanno al Campionato Europeo Under 19 UEFA di futsal dal 4 al 10 settembre alla Olivo Arena di Jaén (Spagna).

UEFA.com presenta le squadre che, insieme alla Spagna campione in carica, cercheranno di aggiudicarsi il titolo europeo. Insieme alla Croazia, battuta in finale nella prima edizione, figurano tre squadre che tre anni fa non erano arrivate alle Finals.

Le squadre Croazia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna (nazione ospitante e campione in carica), Ucraina

Qualificazioni: i gironi del turno principale

Highlights semifinale 2019: Portogallo contro Croazia 2-2 (2-3 dcr)

Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 7 turno principale (Karlovac, Croazia): V6-1 contro Azerbaigian, V5-4 contro Lettonia

Milriori marcatori nelle qualificazioni: Duje Dragičević, Romeo Sušac 2

Fase finale 2019: vicecampione

Fase a gironi: S0-3 contro Spagna, V6-0 contro Paesi Bassi, V3-1 contro Ucraina

Semifinali: V2-2, 3-2 dcr contro Portogallo

Finale: S1-6 contro Spagna

Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 3 turno principale (Vrnjačka Banja, Serbia): V4-0 contro Serbia, P1-1 contro Slovenia, V6-1 contro Ungheria

Miglior marcatore nelle qualificazioni: Gora Diop 4

Fase finale 2019: non qualificata

Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 1 turno principale (Adana, Turchia): V5-3 contro Turchia, V3-2 contro Paesi Bassi, V2-0 contro Montenegro

Miglior marcatore nelle qualificazioni: Antonino Isgrò 2

Fase finale 2019: non qualificata

Highlights semifinale 2019: Spagna - Polonia 3-1

Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 4 turno principale (Janakkala, Finlandia): V3-2 contro Kazakistan, S1-3 contro Bosnia ed Erzegovina, V8-4 contro Finlandia

Miglior marcatore nelle qualificazioni: Kacper Sendlewski 5

Fase finale 2019: semifinale

Fase a gironi: V3-2 contro Russia, S1-3 contro Portogallo, V3-1 contro Lettonia

Semifinale: S1-3 contro Spagna

Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 2 turno principale (Vila do Conde, Portogallo): V16-0 contro Cipro, V6-0 contro Grecia, V5-3 contro Repubblica Ceca

Miglior marcatore nelle qualificazioni: Lúcio Rocha 5

Fase finale 2019: semifinale

Fase a gironi: V6-0 contro Lettonia, V3-1 contro Polonia, V4-1 contro Russia

Semifinale: S2-2, 2-3 dcr contro Croazia



Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 5 turno principale (Târgu Mureș, Romania): V3-2 contro Georgia, V4-0 contro Slovacchia

Miglior marcatore nelle qualificazioni: Tamas Nagy 2

Fase finale 2019: non qualificata

Highlights finale 2019: Croazia - Spagna 1-6

Spagna (campione in carica/nazione ospitante)

Cammino qualificazione

Nazione ospitante

Fase finale 2019: campione

Fase a gironi: V3-0 contro Croazia, V7-1 contro Ucraina, V5-0 contro Paesi Bassi

Semifinale: V3-1 contro Polonia

Finale: V6-1 contro Croazia

Cammino qualificazione

Vincitrice Gruppo 6 turno principale (Ciorescu, Moldavia): V10-2 contro Andorra, V11-0 contro Belgio, da giocare: contro Moldavia

Miglior marcatore nelle qualificazioni: Andriy Brytan 6 (a una partita dalla fine)

Fase finale 2019: fase a gironi

Fase a gironi: V7-0 contro Paesi Bassi, S1-7 contro Spagna, S1-3 contro Croazia



