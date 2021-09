Sorteggio turno preliminare e principale Europeo Under 19 di futsal

Le qualificazioni per la seconda edizione del Campionato Europeo Under 19 di futsal iniziano con il turno preliminare, in programma dall'1 al 6 novembre.

Sette delle 34 squadre in gara parteciperanno ai due mini tornei: tra queste ci sono le esordienti Estonia, Galles e Gibilterra (che ospiterà il Gruppo B da tre squadre). Le vincitrici dei gironi occuperanno gli ultimi due posti al turno principale, in programma dal 15 al 20 marzo. Il turno principale decreterà le sette squadre che affiancheranno la Spagna padrona di casa alla fase finale di Jaén, in calendario dal 3 al 10 settembre.

Gironi del turno preliminare

Gruppo A (3–6 novembre): Andorra, San Marino (nazione ospitante), Estonia, Galles

Gruppo B (1–3 novembre): Macedonia del Nord, Montenegro, Gibilterra (nazione ospitante)

Le due vincitrici dei gironi accedono al turno preliminare.

Finale 2019: Croazia - Spagna 1-6

Gruppo 1: Olanda, Turchia (nazione ospitante), Italia, vincitrice Gruppo B turno preliminare

Gruppo 2: Portogallo (nazione ospitante), Repubblica Ceca, Cipro, Grecia

Gruppo 3: Slovenia, Francia, Ungheria, Serbia (nazione ospitante)

Gruppo 4: Polonia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo 5: Russia, Slovacchia, Romania (nazione ospitante), Georgia

Gruppo 6: Ucraina (nazione ospitante), Belgio, Moldavia, vincitrice Gruppo A turno preliminare

Gruppo 7: Croazia (nazione ospitante), Bielorussia, Lettonia, Azerbaigian

Le sette vincitrici dei gironi raggiungono la Spagna alla fase finale.

Limite d'età

Possono partecipare alla competizione i giocatori nati dall'1 gennaio 2002, data originariamente stabilita per l'edizione che doveva concludersi con la fase finale a settembre 2021. Dalla prossima edizione, la competizione biennale tornerà a disputarsi negli anni dispari, con la fase finale in programma nel 2023.