Calendario candidature per EURO futsal Under 19

Georgia e Lettonia sono candidate a ospitare il primo Campionato Europeo di futsal Under 19 UEFA, in programma dall'8 al 14 settembre 2019. Il nuovo torneo è stato annunciato l'anno scorso dal Comitato Esecutivo UEFA Committee per rinnovare le competizioni UEFA di futsal e si concluderà con una fase finale a otto squadre. La nazione ospitante verrà nominata il 27 settembre. Le seguenti federazioni hanno presentato la documentazione per ospitare la prima fase finale del Campionato Europeo di futsal Under 19 UEFA: Georgia

Lettonia Date per la candidatura

13 aprile: comunicazione dei requisiti ai candidati

25 luglio: scadenza per la consegna dei dossier di candidatura

27 settembre: nomina della federazione ospitante da parte del Comitato Esecutivo UEFA Calendario della competizione

Sorteggio qualificazioni: 1 novembre 2018

Turno preliminare (se necessario): 21–26 gennaio 2019

Turno principale: 26–31 marzo 2019

Fase finale: 8–14 settembre 2019