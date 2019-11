Qualificazioni EURO futsal: partecipanti e fasce

In caso di problemi durante il sorteggio in diretta streaming, clicca qui

UEFA Futsal EURO 2022 ha un nuovo formato e una fase finale allargata a 16 squadre che si disputerà in Olanda. Per la prima volta vedrà in gara 50 nazioni, 33 delle quali partecipano al turno di qualificazione.

Sorteggio turno di qualificazione: 29 gennaio - 1 febbraio

Gruppo A: Bosnia ed Eerzegovina (nazione ospitante), Svizzera, Cipro, Gibilterra

Gruppo B: Belgio (nazione ospitante), Montenegro, Armenia, Scozia

Gruppo C: Polonia, Svezia, Grecia, Malta (nazione ospitante)

Gruppo D: Albania, Bulgaria (nazione ospitante), Andorra, San Marino

Gruppo E: Ungheria, Turchia, Lituania (nazione ospitante), Irlanda del Nord

Gruppo F: Georgia (nazione ospitante), Kosovo, Germania, Austria

Gruppo G: Lettonia (nazione ospitante), Danimarca, Estonia

Gruppo H: Moldavia (nazione ospitante), Inghilterra, Israele

Gruppo I: Macedonia del Nord (nazione ospitante), Norvegia, Galles

Austria e Irlanda del Nord sono all'esordio

Le prime classificate nei gironi si qualificano direttamente per la fase di qualificazione a gironi e raggiungono le 16 squadre che accedono direttamente a questo turno

Le nove seconde e le cinque migliori terze (senza contare i risultati contro le quarte classificate) partecipano agli spareggi ad aprile

Formato delle qualificazioni

Le qualificazioni si disputeranno in quattro fasi: turno di qualificazione (minitornei), spareggi del turno di qualificazione (in casa e fuori casa), fase di qualificazione a gironi (in casa e fuori casa) e spareggi (in casa e fuori casa).

L'Olanda partecipa direttamente alla fase finale in veste di nazione ospitante

Le squadre che partecipano al turno elite della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2020 entreranno in gara nella fase di qualificazione a gironi: Azerbaigian, Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Italia, Kazakistan, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina

Tutte le altre squadre partono dal turno di qualificazione

Procedura di sorteggio

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al nuovo ranking Elo per nazionali di futsal al 28 ottobre 2019. La quarta fascia ha sei squadre, in modo da poter completare i gironi a quattro squadre.

Nove squadre sono state preselezionate per ospitare i minitornei, assegnate alla fascia 1 ed estratte nella rispettiva posizione in base al ranking. Poiché Malta è in fascia 4, è stata collocata in un girone da quattro squadre.

Le rimanenti squadre sono state sorteggiate in base alla loro fascia fino a completare tutti i gironi

Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, Kosovo e Bosnia-Erzegovina non possono essere sorteggiate nello stesso girone

Fasce del sorteggio

Fascia 1: nazioni che ospitano i minitornei

Bosnia ed Eerzegovina (posizione 1)

Belgio (1)

Georgia (1)

Lettonia (1)

Macedonia del Nord (1)

Moldavia (1)

Bulgaria (2)

Lituania (3)

Malta (4)

Fascia 2: posizione 4

Gibilterra

San Marino

Scozia

Irlanda del Nord

Austria

Fascia 3: posizione 3

Armenia

Grecia

Germania

Cipro

Galles

Israele

Andorra

Estonia

Fascia 4: posizione 2

Turchia

Kosovo

Montenegro

Inghilterra

Svezia

Svizzera

Norvegia

Danimarca

Fascia 5: posizione 1

Ungheria

Polonia

Albania

Verso la fase finale in Olanda

Sorteggio spareggi turno di qualificazione: 13 febbraio 2020, Nyon

Spareggi turno di qualificazione: aprile 2020

Sorteggio fase di qualificazione a gironi: 14 maggio 2020, Nyon

Fase di qualificazione a gironi, giornate 1 e 2: febbraio 2021

Fase di qualificazione a gironi, giornate 3 e 4: aprile 2021

Fase di qualificazione a gironi, giornate 5 e 6: settembre 2021

Sorteggio spareggi: settembre 2021, Nyon

Spareggi: ottobre 2021

Sorteggio fase finale: fine 2021, da conf.

Fase finale: 19 gennaio–6 febbraio 2022, Olanda