Il riepilogo di sabato dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026: Francia - Ucraina 4-2 dts, Armenia - Croazia 0-3

Francia e Croazia hanno staccato il biglietto per le semifinali di UEFA Futsal EURO 2026, in programma mercoledì.

La Francia ha superato l’Ucraina 4-1 dopo i tempi supplementari a Riga, trascinata dalla tripletta di Souheil Mouhoudine, guadagnandosi così una sfida contro i campioni in carica del Portogallo o contro il Belgio. La navigata Croazia si è dimostrata troppo forte per l’Armenia a Kaunas e affronterà ora Spagna o Italia. Entrambi gli incontri ancora da disputare si giocheranno domenica a Lubiana, sede del resto del torneo.

Tabellone fase a eliminazione diretta Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

Francia - Ucraina 4-2 (dts, Riga)

Armenia - Croazia 0-3 (Kaunas) Domenica 1 febbraio

Portogallo - Belgio (16:00, Lubiana)

Spagna - Italia (19:30, Lubiana) Semifinali

Mercoledì 4 febbraio



SF1 Francia - Portogallo / Belgio (17:00/20:30, Lubiana)

SF2 Croazia - Spagna / Italia (17:00/20:30, Lubiana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana) Finale primo posto Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET

Francia - Ucraina 4-2 (dts)

La sfida, equilibrata e ricca di occasioni, si sblocca al 28', quando Mamadou Siragassy Touré si invola sulla sinistra in solitaria e poi serve ad Amine Gueddoura la palla del vantaggio.

Passano poco più di due minuti e Mohammed viene espulso per aver toccato la palla con la mano sulla linea di porta ed Yevhenii Zhuk trasforma il rigore del pari. Il risultato non cambia più fino al termine dei tempi regolamentari, ma l'Ucraina arriva a quota cinque falli e a inizio supplementari Souheil Mouhoudine trasforma il rigore da dieci metri e riporta avanti i Bleus.

Negli ultimi secondi del primo tempo supplementare, Mouhoudine firma anche il 3-1 e poi completa la personale tripletta in contropiede, approfittando della porta ucraina sguarnita. Ihor Korsun accorcia le distanze con un rigore da dieci metri, ma per la sesta volta nelle sette edizioni dall’introduzione dei quarti di finale, l’Ucraina viene eliminata a questo turno.

Player of the Match: Souheil Mouhoudine (Francia)

Armenia - Croazia 0-3

L’Armenia, all’esordio nel torneo, si presentava a questo incontro con grandi aspettative dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo B, ma la Croazia parte a razzo e passa in vantaggio già dopo 2' con David Mataja, senza più voltarsi indietro. Poco dopo Niko Vukmir firma il raddoppio e, prima dell’intervallo, la seconda rete personale di Mataja lascia all’Armenia una montagna da scalare.

La squadra di Ruben Nazaretyan cerca con coraggio di rientrare in partita, ma sbatte su un Ante Piplica in stato di grazia tra i pali croati. Nella ripresa l’Armenia gioca a lungo con il portiere volante, senza però trovare il varco giusto: l’occasione più nitida capita a Vladimir Sanosyan, che centra la traversa. Nel finale Franko Jelovčić va vicino al quarto gol con un pallonetto dalla distanza, respinto dal palo, ma la Croazia ottiene comunque il pass per la seconda semifinale della sua storia.

Player of the Match: Ante Piplica (Croazia)