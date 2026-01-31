Anteprima quarti di finale UEFA Futsal EURO: Spagna - Italia, Portogallo - Belgio

I quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026 proseguono domenica all'Arena Stožice di Lubiana con Portogallo - Belgio e Spagna - Italia.

Tabellone fase a eliminazione diretta Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

Francia - Ucraina (16:00, Riga)

Armenia - Croazia (19:00, Kaunas) Domenica 1 febbraio

Portogallo - Belgio (16:00, Lubiana)

Spagna - Italia (19:30, Lubiana) Semifinali

Mercoledì 4 febbraio



SF1 Francia / Ucraina - Portogallo / Belgio (17:00/20:30, Lubiana)

SF2 Armenia / Croazia - Spagna / Italia (17:00/20:30, Lubiana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana) Finale primo posto Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET

Portogallo - Belgio

La corsa del Portogallo verso il terzo titolo consecutivo è iniziata nel migliore dei modi. I lusitani hanno chiuso al primo posto il Gruppo D battendo l’Italia 6-2, l’Ungheria 5-1 e la Polonia 3-2, nella 100ª partita ufficiale di Jorge Braz alla guida della squadra, allungando a 14 la loro striscia record di vittorie consecutive nelle fasi finali.

Il Belgio, invece, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la prima volta da quando arrivò alle semifinali inaugurali nel 1996. La chiave è stata la vittoria per 4-0 all’esordio contro la Bielorussia: nonostante le successive sconfitte per 5-4 contro la Slovenia e per 10-3 contro la Spagna, i Red Devils hanno comunque chiuso al secondo posto nel Gruppo C.

Jorge Braz, Ct Portogallo: "[Il Belgio] è partito bene [battendo la Bielorussia 4-0] e ha ottimi giocatori. Sono bravi nell'uno contro uno e hanno grande esperienza, ci aspetta una partita molto dura".

Karim Bachar, Ct Belgio: "Il livello per noi era troppo alto contro la Spagna e lo stesso sarà contro il Portogallo, ma siamo qui e ce la giocheremo".

Spagna - Italia

La Spagna, come il Portogallo, ha chiuso a punteggio pieno la fase a gironi, superando la Slovenia 4-1, la Bielorussia 2-0 e il Belgio 10-3. È stata la prima volta che una squadra ha segnato dieci gol in una partita delle fasi finali di un Campionato Europeo di Futsal e il totale di 16 reti nel girone ha eguagliato il record della competizione, mentre prosegue la loro corsa iberica all’ottavo titolo.

L’Italia, due volte campione d’Europa e insolitamente eliminata nella fase a gironi nel 2018 e nel 2022, ha interrotto questa serie negativa: dopo la sconfitta per 6-2 contro il Portogallo, ha battuto la Polonia 4-0, quindi ha rimontato due volte per pareggiare 2-2 contro l’Ungheria, superandola per differenza reti.

Jesús Velasco, Ct Spagna: "L'Italia è una squadra esperta e ci renderà le cose difficili, ma noi abbiamo grande fiducia nel nostro modo di giocare. Se continueremo su questi livelli avremo ottime possibilità di proseguire il nostro cammino".

Alex Merlim, giocatore Italia: "Affronteremo la Spagna, una delle migliori squadre al mondo nonché la più forte d'Europa insieme al Portogallo. Sarà una partita difficile, ma bellissima".