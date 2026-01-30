Anteprima quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026: Francia - Ucraina, Armenia - Croazia
venerdì 30 gennaio 2026
I quarti di finale iniziano con la sfida tra Francia e Ucraina a Riga e tra Armenia e Croazia a Kaunas.
I quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026 iniziano sabato con la sfida tra Francia e Ucraina al'Arena Riga e tra Armenia e Croazia alla Žalgirio Arena di Kaunas.
Fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026
Quarti di finale
Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina (16:00, Riga)
Armenia - Croazia (19:00, Kaunas)
Domenica 1 febbraio
Portogallo - Belgio (16:00, Ljubljana)
Spagna - Italia (19:30, Ljubljana)
Semifinali
Mercoledì 4 febbraio
SF1: Francia / Ucraina - Portogallo / Belgio (17:00/20:30, Ljubljana)
SF2: Armenia / Croazia - Spagna / Italia (17:00/20:30, Ljubljana)
Finale terzo posto
Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Ljubljana)
Finale
Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Ljubljana)
Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.
Orari CET, Riga e Kaunas e sono un'ora indietro
Francia - Ucraina (Riga)
I quarti di finale iniziano con la sfida tra una forza emergente e una squadra dalle grandi tradizioni. La Francia è al suo secondo Europeo e, dopo aver pareggiato la partita d'esordio per 2-2 contro la Croazia, si è assicurata la sua prima vittoria in una fase finale europea battendo la Lettonia 5-0 e la Georgia 3-1, conquistando il primo posto nel Gruppo A.
L'Ucraina ha iniziato il Gruppo B a Kaunas con una sconfitta per 2-1 contro l'Armenia, ma era stata sconfitta anche nelle prime partite di Futsal EURO 2022 e ai Mondiali del 2024 ed era sempre arrivata in semifinale. In questa edizione, la squadra ha poi sconfitto la Lituania per 4-1 prima di andare a Riga e qualificarsi con un 5-3 contro la Cechia.
Armenia - Croazia (Kaunas)
L'Armenia non si era mai qualificata per un torneo prima di eliminare il Kazakistan e raggiungere la fase finale. Il suo esordio è stato spettacolare: dopo la vittoria in rimonta contro l'Ucraina, ha superato la Cechia per 5-4 e ha vinto il Gruppo B di Kaunas con una giornata di anticipo, anche se mercoledì ha perso punti fermandosi sul 3-3 contro la Lituania.
Dopo il promettente 2-2 iniziale contro la Francia, la Croazia è stata fermata sullo stesso punteggio dalla Georgia. I croati hanno dominato la partita con 60 tiri, ma hanno subito un gol nel finale e sono stati costretti a battere la Lettonia a Riga mercoledì. Ci sono riusciti per 4-1, ma solo dopo aver recuperato e pareggiato alla fine del primo tempo.