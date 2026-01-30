UEFA.com funziona meglio su altri browser
Anteprima quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026: Francia - Ucraina, Armenia - Croazia

venerdì 30 gennaio 2026

I quarti di finale iniziano con la sfida tra Francia e Ucraina a Riga e tra Armenia e Croazia a Kaunas.

La Francia torna a Riga sabato per la sua prima partita a eliminazione diretta a Futsal EURO
La Francia torna a Riga sabato per la sua prima partita a eliminazione diretta a Futsal EURO UEFA via Getty Images

I quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026 iniziano sabato con la sfida tra Francia e Ucraina al'Arena Riga e tra Armenia e Croazia alla Žalgirio Arena di Kaunas.

Fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026

Quarti di finale

Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina (16:00, Riga)
Armenia - Croazia (19:00, Kaunas)

Domenica 1 febbraio
Portogallo - Belgio (16:00, Ljubljana)
Spagna - Italia (19:30, Ljubljana)

Semifinali

Mercoledì 4 febbraio
SF1: Francia / Ucraina - Portogallo / Belgio (17:00/20:30, Ljubljana)
SF2: Armenia / Croazia - Spagna / Italia (17:00/20:30, Ljubljana)

Finale terzo posto

Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Ljubljana)

Finale

Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Ljubljana)

Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.

Orari CET, Riga e Kaunas e sono un'ora indietro

Biglietti per UEFA Futsal EURO 2026

Francia - Ucraina (Riga)

I quarti di finale iniziano con la sfida tra una forza emergente e una squadra dalle grandi tradizioni. La Francia è al suo secondo Europeo e, dopo aver pareggiato la partita d'esordio per 2-2 contro la Croazia, si è assicurata la sua prima vittoria in una fase finale europea battendo la Lettonia 5-0 e la Georgia 3-1, conquistando il primo posto nel Gruppo A.

Highlights Futsal EURO: Georgia - Francia 1-3

L'Ucraina ha iniziato il Gruppo B a Kaunas con una sconfitta per 2-1 contro l'Armenia, ma era stata sconfitta anche nelle prime partite di Futsal EURO 2022 e ai Mondiali del 2024 ed era sempre arrivata in semifinale. In questa edizione, la squadra ha poi sconfitto la Lituania per 4-1 prima di andare a Riga e qualificarsi con un 5-3 contro la Cechia.

Highlights Futsal EURO: Cechia - Ucraina 3-5
Dove guardare Futsal EURO: TV/streaming

Armenia - Croazia (Kaunas)

L'Armenia non si era mai qualificata per un torneo prima di eliminare il Kazakistan e raggiungere la fase finale. Il suo esordio è stato spettacolare: dopo la vittoria in rimonta contro l'Ucraina, ha superato la Cechia per 5-4 e ha vinto il Gruppo B di Kaunas con una giornata di anticipo, anche se mercoledì ha perso punti fermandosi sul 3-3 contro la Lituania.

Dopo il promettente 2-2 iniziale contro la Francia, la Croazia è stata fermata sullo stesso punteggio dalla Georgia. I croati hanno dominato la partita con 60 tiri, ma hanno subito un gol nel finale e sono stati costretti a battere la Lettonia a Riga mercoledì. Ci sono riusciti per 4-1, ma solo dopo aver recuperato e pareggiato alla fine del primo tempo.

Highlights Futsal EURO 2026: Armenia - Cechia 5-4

