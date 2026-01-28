Anteprima terza giornata UEFA Futsal EURO 2026, giovedì: Slovenia-Bielorussia, Spagna-Belgio, Portogallo-Polonia, Italia-Ungheria

La griglia dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026 verrà completata giovedì, quando a Lubiana si giocheranno le ultime partite dei Gruppi C e D.

Tutte e quattro le squadre del Gruppo C sono ancora in lizza, anche se la Spagna è in una posizione di vantaggio nella sfida contro il Belgio, mentre la Bielorussia ha bisogno di una serata straordinaria contro la Slovenia, co-organizzatrice del torneo, che attualmente occupa il secondo posto davanti ai Red Devils grazie al vantaggio negli scontri diretti. Il Portogallo ha già vinto il Gruppo D e affronterà una Polonia ormai fuori dai giochi, mentre l'Italia affronta l'Ungheria nella partita decisiva per il secondo posto.

Le squadre che supereranno i gironi di Lubiana si affronteranno domenica nei quarti di finale numero tre e quattro all'Arena Stožice. Le vincitrici del Gruppo C incontreranno le seconde classificate del Gruppo D e viceversa.

Chi è già ai quarti e chi può ancora qualificarsi?

Gruppo C: Slovenia - Bielorussia (17:30 CET, Lubiana - Arena Stožice)

La Slovenia (nazione co-organizzatrice) ha perso 4-1 contro la Spagna nella prima giornata, ma ha vinto 5-4 col Belgio lunedì, scavalcando i Red Devils al secondo posto. Per qualificarsi come seconda classificata del girone, alla Slovenia basterà evitare la sconfitta, a condizione che il Belgio non batta la Spagna.

La Bielorussia ha perso 4-0 col Belgio e 2-0 con la Spagna e può qualificarsi con una vittoria con sette o più gol di scarto ma solo se il Belgio perde.

Futsal EURO 2026: Belgio - Slovenia 4-5 ﻿

Acquista i biglietti per Futsal EURO

Gruppo C: Spagna - Belgio (17:30 CET, Lubiana - Tivoli Arena)

Avendo vinto le prime due partite, la Spagna non si qualificherebbe solo con una sconfitta con sei o più gol di scarto (o un 5-0 o un 6-1) e una vittoria della Slovenia. Evitare la sconfitta garantirebbe inoltre il primo posto nel girone per l'ottava edizione consecutiva di Futsal EURO.

﻿Il Belgio non è riuscito a pareggiare contro la Slovenia, ma supererà comunque la fase a gironi per la prima volta dal 1996 se vincerà o se pareggerà e la Slovenia perderà. Ovviamente non sarà facile contro la Spagna, che ha battuto il Belgio negli ultimi nove incontri, ma c'è speranza grazie all'attuale capocannoniere Omar Rahou, che è a un solo gol dal record di sei reti nella fase a gironi degli Europei di futsal.

Futsal EURO 2026: Bielorussia-Spagna 0-2

﻿

Gruppo D: Italia - Ungheria (20:30 CET, Lubiana - Tivoli Arena)

L'ultimo posto nei quarti di finale e il conseguente il diritto di affrontare domenica la vincitrice del Gruppo C saranno decisi in questa partita, con i due volte campioni d'Europa dell'Italia a cui basta un pareggio grazie al vantaggio nella differenza reti sull'Ungheria. Questo nonostante l'Italia abbia perso la partita d'esordio per 6-2 contro il Portogallo, ma vinto martedì per 4-0 contro la Polonia grazie alla tripletta di Julio De Oliveira. È stata la prima vittoria degli Azzurri in una fase finale dal 2016, anno in cui superarono per l'ultima volta la fase a gironi.

Prima di sabato l'Ungheria non aveva mai vinto una partita di una fase finale di Futsal EURO, ma poi ha battuto la Polonia per 4-2. Tuttavia, la successiva sconfitta per 5-1 contro il Portogallo la costringe a battere l'Italia, che ha superato l'Ungheria in tutte e dieci le precedenti partite ufficiali. Ciononostante, il suo gioco grintoso e il forte sostegno del proprio pubblico a Lubiana la rendono un'avversaria da temere assolutamente.

Salvatore Samperi, ct Italia: "L'Ungheria è una squadra forte che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Dovremo essere bravi a contenere le loro verticalizzazioni".

Sergio Mullor, ct Ungheria: "Dobbiamo essere coraggiosi e fidarci del nostro lavoro. Quello che abbiamo fatto contro la Polonia dimostra ciò che siamo in grado di fare, e sono sicuro che i tifosi ungheresi ci sosterranno come hanno fatto oggi. Verranno a sostenerci e ci aiuteranno a scrivere la storia, il che sarà molto positivo per il futsal ungherese".

Dove guardare Futsal EURO: TV/streaming

Gruppo D: Portogallo - Polonia (20:30 CET, Lubiana - Arena Stožice)

Il Portogallo si è già qualificato come primo del Gruppo D dopo le vittorie contro Italia e Ungheria. I detentori del titolo, che puntano alla terza corona consecutiva, hanno portato a 13 il loro record di vittorie consecutive nelle fasi finali di Futsal EURO, continuando la loro ottima forma proprio nell'arena dove hanno conquistato il loro primo titolo nel 2018.

La Polonia, dal canto suo, punterà a chiudere in bellezza con la sua prima vittoria in assoluto nella fase finale di Futsal EURO, alla sua undicesima partecipazione dopo quelle del 2001, 2018 e 2022. Tuttavia, in 16 incontri con il Portogallo, la Polonia ha registrato 14 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria, ottenuta nel loro primo incontro nel 2000 (un trionfo nelle qualificazioni che li ha portati al loro debutto a Futsal EURO l'anno successivo).