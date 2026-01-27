Riepilogo e highlights seconda giornata UEFA Futsal EURO 2026, martedì: Ungheria-Portogallo 1-5, Polonia-Italia 0-4

Gruppo D di UEFA Futsal EURO 2026 alla Arena Stožice.

Gruppo D: Ungheria - Portogallo 1-5

Futsal EURO 2026 highlights: Ungheria - Portogallo 1-5 ﻿

Dopo essere andato sotto contro l'Italia nella prima giornata prima di vincere in rimonta, il Portogallo questa volta passa subito in vantaggio segnando dopo appena 23 secondi con Erick Mendonça su corner di Pany Varela. Dopo sei minuti Lúcio Rocha raddoppia su assist di Diogo Santos, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

Diogo Santos segna il terzo gol del Portogallo, e il suo terzo gol della fase finale, a meno di due minuti dall'inizio del secondo tempo, dopo aver intercettato un passaggio dell'Ungheria. Poco dopo Tomás Paçó fissa il risultato sul 4-0 con un tiro d'esterno destro. Márk Fekete colpisce il palo per l'Ungheria, ma mentre gli ungheresi sono in attacco alla ricerca del gol, Pany riesce a segnare con la porta sguarnita. Nei minuti finali Balázs Rutai segna il gol della bandiera.

Player of the Match: Diogo Santos (Portogallo)

Gruppo D: Polonia - Italia 0-4

Futsal EURO 2026 highlights: Polonia - Italia 0-4 ﻿

A entrambe le squadre mancavano giocatori chiave, con la Polonia priva del capitano squalificato Tomasz Kriezel e l'Italia senza Italo Rossetti e Giovanni Pulvirenti, entrambi espulsi contro il Portogallo. Gli azzurri non ci mettono molto a sbloccare il risultato, De Oliveira tira sul primo palo e raddoppia al 13° minuto dopo un rapido contropiede.

Matheus Barichello segna il terzo gol per gli azzurri. La Polonia cerca di rispondere dopo l'intervallo, ma non c'è modo di superare il portiere italiano Jurij Bellobuono e, in più di un'occasione, colpisce i legni. De Oliveira sigla la sua tripletta, avventandosi sul tiro respinto di Gabriel Motta.

Player of the Match: Julio De Oliveira (Italia)

Prossime partite del Gruppo D: giovedì 29 gennaio

Portogallo - Polonia (20:30, Lubiana - Arena Stožice)

Italia - Ungheria (20:30, Lubiana - Tivoli Arena)