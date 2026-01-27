Anteprima terza giornata di UEFA Futsal EURO 2026, mercoledì: Lettonia - Croazia, Georgia - Francia, Cechia - Ucraina, Lituania - Armenia

I gruppi A e B di UEFA Futsal EURO 2026 si concludono mercoledì all'Arena Riga e alla Žalgirio Arena di Kaunas, con sette squadre che si contenderanno i tre posti disponibili ai quarti di finale insieme all'Armenia.

I calcoli per la qualificazione

Gruppo A: Lettonia - Croazia (16:30 CET, Riga)

La Lettonia ha iniziato con una vittoria per 4-0 contro la Georgia ma domenica ha perso 5-0 contro la Francia. I padroni di casa sono secondi con un punto di vantaggio sulla Croazia, che ha pareggiato due volte 2-2. Dunque, la Lettonia passerà il turno con una vittoria o anche solo un pareggio, a meno che la Georgia non batta la Francia con uno scarto compreso fra tre e sei gol (e un punteggio diverso da 3-0 o 4-1).

La Croazia deve vincere per raggiungere il suo primo quarto di finale dal 2014. Dopo aver dominato contro la Georgia con 60 tiri in porta contro 15, è stata fermata da un gol del pareggio nel finale e da un rigore parato.

Highlights Futsal EURO 2026: Croazia - Georgia 2-2

Gruppo A: Georgia - Francia (16:30 CET, Kaunas)

La Francia è in testa dopo la vittoria in rimonta contro la Lettonia e si qualificherà se evita la sconfitta. La semifinalista della Coppa del Mondo FIFA ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta agli Europei di futsal, confermando la sua rapidissima ascesa.

La Georgia è rimasta in corsa grazie alle parate di Ali Aslani, ma deve vincere con uno scarto di almeno quattro gol (o tre gol con un punteggio diverso da 3-0 e 4-1) e sperare che l'altra partita finisca in parità. Le due squadre si sono affrontate nel turno principale di qualificazione: la Francia ha vinto 5-2 in casa e ha pareggiato 3-3 in trasferta, qualificandosi direttamente per la fase finale e mandando la Georgia agli spareggi.

Highlights Futsal EURO 2026: Francia - Lettonia 5-0

Gruppo B: Cechia - Ucraina (19:30 CET, Riga)

L'Ucraina, che ha soffiato alla Francia il terzo posto ai Mondiali del 2024 e ha raggiunto le semifinali di EURO 2022, ha iniziato con una sconfitta per 2-1 contro l'Armenia, ma domenica ha sconfitto la Lituania 4-1 e ora è a un solo punto dai quarti di finale.

La Cechia, che ha pareggiato contro la Lituania e ha perso contro l'Armenia, deve vincere (anche se il secondo posto potrebbe essere deciso per differenza reti complessiva). Non supera la fase a gironi dal 2010 ma ha dimostrato di avere grinta, pareggiando nel finale contro la Lituania e sfiorando quella che sembrava una rimonta improbabile contro l'Armenia.

Highlights Futsal EURO 2026: Ucraina - Lituania 4-1

Gruppo B: Lituania - Armenia (19:30 CET, Kaunas)

L'Armenia si è assicurata il primo posto nel Gruppo B con una giornata di anticipo. È stata una bellissima ascesa per una nazione che raramente aveva superato il turno preliminare di qualificazione prima del 2022.

La Lituania, altra esordiente alla fase finale, è quarta e deve vincere, sperando anche che prevalga la Cechia. In questo caso, ai padroni di casa serve un margine di vittoria sufficiente per recuperare il loro deficit nella differenza reti.