Anteprima terza giornata di UEFA Futsal EURO 2026, mercoledì: Lettonia - Croazia, Georgia - Francia, Cechia - Ucraina, Lituania - Armenia

martedì 27 gennaio 2026

I Gruppi A e B si concludono a Riga e Kaunas con sette squadre che si contendono tre posti ai quarti di finale insieme all'Armenia.

La Francia è in testa al Gruppo A prima della terza giornata
La Francia è in testa al Gruppo A prima della terza giornata UEFA via Getty Images

I gruppi A e B di UEFA Futsal EURO 2026 si concludono mercoledì all'Arena Riga e alla Žalgirio Arena di Kaunas, con sette squadre che si contenderanno i tre posti disponibili ai quarti di finale insieme all'Armenia.

I calcoli per la qualificazione

Gruppo A: Lettonia - Croazia (16:30 CET, Riga)

La Lettonia ha iniziato con una vittoria per 4-0 contro la Georgia ma domenica ha perso 5-0 contro la Francia. I padroni di casa sono secondi con un punto di vantaggio sulla Croazia, che ha pareggiato due volte 2-2. Dunque, la Lettonia passerà il turno con una vittoria o anche solo un pareggio, a meno che la Georgia non batta la Francia con uno scarto compreso fra tre e sei gol (e un punteggio diverso da 3-0 o 4-1).

La Croazia deve vincere per raggiungere il suo primo quarto di finale dal 2014. Dopo aver dominato contro la Georgia con 60 tiri in porta contro 15, è stata fermata da un gol del pareggio nel finale e da un rigore parato.

Highlights Futsal EURO 2026: Croazia - Georgia 2-2
Acquista i biglietti per Futsal EURO

Gruppo A: Georgia - Francia (16:30 CET, Kaunas)

La Francia è in testa dopo la vittoria in rimonta contro la Lettonia e si qualificherà se evita la sconfitta. La semifinalista della Coppa del Mondo FIFA ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta agli Europei di futsal, confermando la sua rapidissima ascesa.

La Georgia è rimasta in corsa grazie alle parate di Ali Aslani, ma deve vincere con uno scarto di almeno quattro gol (o tre gol con un punteggio diverso da 3-0 e 4-1) e sperare che l'altra partita finisca in parità. Le due squadre si sono affrontate nel turno principale di qualificazione: la Francia ha vinto 5-2 in casa e ha pareggiato 3-3 in trasferta, qualificandosi direttamente per la fase finale e mandando la Georgia agli spareggi.

Highlights Futsal EURO 2026: Francia - Lettonia 5-0

 Gruppo B: Cechia - Ucraina (19:30 CET, Riga)

L'Ucraina, che ha soffiato alla Francia il terzo posto ai Mondiali del 2024 e ha raggiunto le semifinali di EURO 2022, ha iniziato con una sconfitta per 2-1 contro l'Armenia, ma domenica ha sconfitto la Lituania 4-1 e ora è a un solo punto dai quarti di finale.

La Cechia, che ha pareggiato contro la Lituania e ha perso contro l'Armenia, deve vincere (anche se il secondo posto potrebbe essere deciso per differenza reti complessiva). Non supera la fase a gironi dal 2010 ma ha dimostrato di avere grinta, pareggiando nel finale contro la Lituania e sfiorando quella che sembrava una rimonta improbabile contro l'Armenia.

Highlights Futsal EURO 2026: Ucraina - Lituania 4-1
Dove guardare Futsal EURO: TV/streaming

Gruppo B: Lituania - Armenia (19:30 CET, Kaunas)

L'Armenia si è assicurata il primo posto nel Gruppo B con una giornata di anticipo. È stata una bellissima ascesa per una nazione che raramente aveva superato il turno preliminare di qualificazione prima del 2022.

La Lituania, altra esordiente alla fase finale, è quarta e deve vincere, sperando anche che prevalga la Cechia. In questo caso, ai padroni di casa serve un margine di vittoria sufficiente per recuperare il loro deficit nella differenza reti.

EURO Futsal 2026: Armenia - Cechia 5-4

