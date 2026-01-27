UEFA.com funziona meglio su altri browser
Capocannoniere Futsal EURO 2026: Omar Rahou in testa

martedì 27 gennaio 2026

Il belga Omar Rahou è in testa alla classifica marcatori con cinque gol, due in più del croato Duje Kustura.

Omar Rahou festeggia la tripletta nella vittoria del Belgio contro la Bielorussia
Omar Rahou festeggia la tripletta nella vittoria del Belgio contro la Bielorussia UEFA via Getty Images

I migliori marcatori di Futsal EURO 2026

Classifica marcatori fase finale di UEFA Futsal EURO 2026

5 Omar Rahou (Belgio)

3 Duje Kustura (Croazia)

2 Mihran Dermenjyan (Armenia)
2 Vladimir Derendiajev (Lituania)
2 David Drozd (Cechia)
2 Matej Fideršek (Slovenia)
2 Nikita Khromykh (Armenia)﻿

2 Kutchy (Portogallo)
2 Mellado (Spagna)
2 Francisco Mikus (Cechia)
2 Souheil Mouhoudine (Francia)
2 Vladyslav Pervieiev (Ucraina)
2 Diogo Santos (Portogallo)
2 Michal Seidler (Cechia)
2 Máté Suscsák (Ungheria)
2 Edgars Tarakanovs (Lettonia)
2 Mamadou Touré (Francia)

Tutte le statistiche di Futsal EURO 2026

Classifica assist fase finale di UEFA Futsal EURO 2026

3 Justinas Zagurskas (Lituania)

2 Nejc Hozjan (Slovenia)
2 Tomasz Kriezel (Polonia)
2 Abdessamad Mohammed (Francia)
2 Kenneth Vanderheyden (Belgio)
2 Radim Záruba (Cechia)

Classifica marcatori di UEFA Futsal EURO 2026, qualificazioni comprese

11 Omar Rahou (Belgio)

10 Tomáš Drahovský (Slovacchia)

9 Souheil Mouhoudine (Francia)
9 Yevhenii Zhuk (Ucraina)

8 Matej Fideršek (Slovenia)

Capocannonieri delle precedenti fasi finali di Futsal EURO

2022: Birzhan Orazov (Kazakistan) 7
2018: Ricardinho (Portogallo) 7
2016: Miguelín (Spagna)*, Mario Rivillos (Spagna)*, Alex (Spagna), Ricardinho (Portogallo), Serik Zhamankulov (Kazakistan) 6
2014: Eder Lima (Russia) 8
2012: Torras (Spagna)*, Dario Marinović (Croazia) 5
2010: Saad Assis (Italia), Biro Jade (Azerbaigian), Javi Rodríguez (Spagna), Joel Queirós (Portogallo) 5
2007: Cirilo (Russia), Daniel (Spagna), Predrag Rajić (Serbia) 5
2005: Nando Grana (Italia) 6
2003: Serhiy Koridze (Ucraina) 7
2001: Serhiy Koridze (Ucraina) 7
1999: Konstantin Eremenko (Russia) 11
1996: Konstantin Eremenko (Russia) 8

*Ha vinto/condiviso il premio di miglior marcatore per gli assist

Ultimo aggiornamento: 26 gennaio

