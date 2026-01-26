Futsal EURO 2026: chi è già ai quarti di finale? Chi può qualificarsi?

La fase a gironi di UEFA Futsal EURO 2026 si conclude mercoledì e giovedì. UEFA.com elenca le squadre già qualificate ai quarti di finale, in programma nel fine settimana a Riga, Kaunas e Lubiana, e quelle che possono raggiungerle.

Fase a gironi di Futsal EURO 2026: la situazione Ai quarti di finale: Armenia* *Vincitrice del girone

Orari CET. Lettonia e Lituania sono un'ora avanti.

GRUPPO A

Mercoledì: Lettonia (3 punti) - Croazia (2) (16:30, Riga), Georgia (1) - Francia (4) (16:30, Kaunas)

La Francia andrà ai quarti se evita la sconfitta. Se la Lettonia pareggia, la Francia passa il turno anche se perde con uno scarto tra uno e sei gol (perché Francia, Lettonia e Georgia sarebbero separate per differenza reti negli scontri diretti).

La Lettonia andrà ai quarti se vince o se pareggia, a meno che la Georgia non batta la Francia con uno scarto compreso fra tre e sei gol (la Lettonia passa il turno anche se pareggia e la Georgia batte la Francia 3-0 o 4-1). La Lettonia arriverà prima se vince e la Francia non vince.

La Croazia andrà ai quarti se vince. Arriverà prima se vince e la Francia perde, o se vince con almeno sei gol di scarto e la Francia pareggia. Se la Croazia vince con cinque gol di scarto e la Francia pareggia, saranno divise per il primo e il secondo posto in base ai criteri sopra indicati.

La Georgia andrà ai quarti se vince con uno scarto di almeno quattro gol o con uno scarto di tre gol diverso da 3-0 e 4-1 e l'altra partita termina in parità.

GRUPPO B

Mercoledì: Cechia (1) - Ucraina (3) (19:30, Riga), Lituania (1) - Armenia (6) (19:30, Kaunas)

L'Armenia è matematicamente ai quarti da vincitrice del girone.

L'Ucraina andrà ai quarti se evita la sconfitta.

La Cechia andrà ai quarti se vince e la Lituania non vince. Se Cechia e Lituania vincono, saranno separate per il secondo e il terzo posto per differenza reti complessiva, gol segnati, punti disciplinari e quindi coefficiente (in questo caso è favorita la Cechia).

La Lituania andrà ai quarti se vince e vince anche la Cechia, purché si posizioni sopra la Cechia in base ai criteri sopra indicati.

GRUPPO C

Lunedì: Bielorussia (0) - Spagna (3) (17:30, Ljubljana - Arena Stožice), Belgio (3) - Slovenia (0) (20:30, Ljubljana - Arena Stožice)

Giovedì: Slovenia - Bielorussia (17:30, Ljubljana - Arena Stožice), Spagna - Belgio (17:30, Ljubljana - Tivoli Arena)

Il Belgio andrà ai quarti se batte la Slovenia e la Bielorussia non batte la Spagna.

La Spagna andrà ai quarti se batte la Bielorussia e la Slovenia non batte il Belgio.

La Slovenia non potrà andare ai quarti se perde contro il Belgio e la Spagna evita la sconfitta contro Bielorussia.

La Bielorussia non potrà andare ai quarti se perde contro la Spagna e il Belgio evita la sconfitta contro la Slovenia.

GRUPPO D

Martedì: Ungheria (3) - Portogallo (3) (17:30, Ljubljana - Arena Stožice), Polonia (0) - Italia (0) (20:30, Ljubljana - Arena Stožice)

Giovedì: Portogallo - Polonia (20:30, Ljubljana - Arena Stožice), Italia - Ungheria (20:30, Ljubljana - Tivoli Arena)

Il Portogallo andrà ai quarti (da vincitrice del girone) se vince e la Polonia non vince.

L'Ungheria andrà ai quarti (da vincitrice del girone) se vince e l'Italia non vince.

La Polonia non potrà andare ai quarti se perde e il Portogallo evita la sconfitta.

L'Italia non potrà andare ai quarti se perde e l'Ungheria evita la sconfitta.

Fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026 Quarti di finale Sabato 31 gennaio

QF2: Vincitrice Gruppo A - Seconda Gruppo B (16:00/19:00, Riga/Kaunas)

QF1: Armenia - Seconda Gruppo A (16:00/19:00, Kaunas/Riga) Domenica 1 febbraio

QF3: Vincitrice Gruppo C - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Ljubljana)

QF4: Vincitrice Gruppo D - Seconda Gruppo C (16:00/19:30, Ljubljana) Semifinali Mercoledì 4 febbraio

SF1: Vincente QF2 - Vincente QF4 (17:00/20:30, Ljubljana)

SF2: Vincente QF1 - Vincente QF3 (17:00/20:30, Ljubljana) Finale terzo posto Sabato 7 febbraio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Ljubljana) Finale Sabato 7 febbraio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Ljubljana) Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate. Orari CET

Criteri di spareggio nella fase a gironi di Futsal EURO 2026:

Regolamento ufficiale della competizione: Articolo 21

Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinarne la classifica si applicano i seguenti criteri nell'ordine indicato:

a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;

b) differenza reti superiore nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;

c) maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;

d) Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora in parità, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite del girone tra le squadre rimanenti per determinarne la classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, i criteri da e) a h) si applicano nell'ordine indicato alle due o più squadre ancora in parità;

e) differenza reti superiore in tutte le partite del girone;

f) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

g) punteggio disciplinare inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);

h) posizione più alta nel ranking UEFA per nazionali maggiori di futsal UEFA utilizzato per il sorteggio della fase finale.

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti, hanno segnato e subito lo stesso numero di gol, giocano l'ultima partita del girone l'una contro l'altra e sono ancora in parità al termine della partita, la loro classifica finale è determinata ai calci di rigore, a condizione che nessuna altra squadra del girone abbia lo stesso numero di punti al termine di tutte le partite. Se più di due squadre hanno lo stesso numero di punti, si applicano i criteri da a) a h) di cui sopra. Questa procedura è necessaria solo se è necessaria una classifica per determinare le squadre qualificate ai quarti di finale.