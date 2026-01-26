Anteprima Giornata 2 UEFA Futsal EURO 2026 di lunedì: Bielorussia - Spagna, Belgio - Slovenia
lunedì 26 gennaio 2026
Intro articolo
Il Gruppo C prosegue all’Arena Stožice di Lubiana lunedì, con Spagna e Belgio entrambe a caccia di una qualificazione anticipata.
Contenuti top media
Corpo articolo
UEFA Futsal EURO 2026 prosegue lunedì con le sfide del Gruppo C all'Arena Stožice di Lubiana, dove Spagna e Belgio andranno a caccia di una qualificazione anticipata, mentre la Bielorussia e i co-organizzatori della Slovenia proveranno a riscattarsi dalle sconfitte subite all'esordio.
Gruppo C: Bielorussia - Spagna (17:30 CET, Lubiana)
Reduce dal successo 4-1 di lunedì contro la Slovenia, la Spagna sa che in caso di vittoria e di mancato successo del Belgio sugli sloveni sarebbe matematicamente qualificata per la fase a eloiminazione diretta.
La Bielorussia è invece reduce dalla sconfitta 4-0 subita contro il Belgio venerdì e andrà in cerca di riscatto per restare in corsa per un posto nei quarti di finale.
Gruppo C: Belgio - Slovenia (20:30, Lubiana)
Una tripletta di Omar Rahou ha propiziato il successo del Belgio sulla Bielorussia di venerdì e un'altra vittoria regalerebbe ai terzi classificati del 1996 la qualificazione anticipata, se la Spagna non batterà la Bielorussia.
La Slovenia co-organizzatrice, sospinta da oltre 8.000 tifosi all'Arena Stožice, si è dovuta inchinare alla Spagna all'esordio, ma resta in piena corsa per l'accesso ai quarti di finale e si giocherà tutte le proprie carte contro il Belgio.