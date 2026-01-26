UEFA.com funziona meglio su altri browser
Anteprima Giornata 2 UEFA Futsal EURO 2026 di lunedì: Bielorussia - Spagna, Belgio - Slovenia

lunedì 26 gennaio 2026

Il Gruppo C prosegue all’Arena Stožice di Lubiana lunedì, con Spagna e Belgio entrambe a caccia di una qualificazione anticipata.

Spain made an excellent start on Friday
Spain made an excellent start on Friday UEFA via Getty Images

UEFA Futsal EURO 2026 prosegue lunedì con le sfide del Gruppo C all'Arena Stožice di Lubiana, dove Spagna e Belgio andranno a caccia di una qualificazione anticipata, mentre la Bielorussia e i co-organizzatori della Slovenia proveranno a riscattarsi dalle sconfitte subite all'esordio.

Acquista i biglietti per Futsal EURO

Gruppo C: Bielorussia - Spagna (17:30 CET, Lubiana)

Reduce dal successo 4-1 di lunedì contro la Slovenia, la Spagna sa che in caso di vittoria e di mancato successo del Belgio sugli sloveni sarebbe matematicamente qualificata per la fase a eloiminazione diretta.

La Bielorussia è invece reduce dalla sconfitta 4-0 subita contro il Belgio venerdì e andrà in cerca di riscatto per restare in corsa per un posto nei quarti di finale.

Highlights Futsal EURO 2026: Slovenia - Spagna 1-4
Dove guardare Futsal EURO: TV/streaming

Gruppo C: Belgio - Slovenia (20:30, Lubiana)

Una tripletta di Omar Rahou ha propiziato il successo del Belgio sulla Bielorussia di venerdì e un'altra vittoria regalerebbe ai terzi classificati del 1996 la qualificazione anticipata, se la Spagna non batterà la Bielorussia.

La Slovenia co-organizzatrice, sospinta da oltre 8.000 tifosi all'Arena Stožice, si è dovuta inchinare alla Spagna all'esordio, ma resta in piena corsa per l'accesso ai quarti di finale e si giocherà tutte le proprie carte contro il Belgio.

Highlights Futsal EURO 2026 highlights: Bielorussia - Belgio 0-4
