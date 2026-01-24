Anteprima Giornata 2 di UEFA Futsal EURO 2026: Croazia - Georgia, Francia - Lettonia, Armenia - Cechia, Ucraina - Lituania

La seconda giornata di UEFA Futsal EURO 2026 prende il via domenica, con il Gruppo A che prosegue all’Arena Riga e il Gruppo B che riprende alla Žalgirio Arena di Kaunas.

Gruppo A: Croazia - Georgia (13:00 CET, Riga)

Marinko Mavrović, Ct Croazia: "È positivo aver iniziato il torneo con un buon risultato contro avversari molto forti. Abbiamo commesso qualche errore individuale, ma questo è un punto importante in vista delle prossime due partite.

Avtandil Asatiani, Ct Georgia : "Non dobbiamo adagiarci e dobbiamo continuare a lavorare. Ci aspettano partite molto difficili e non dovremo ripetere certi errori."

Gruppo A: Francia - Lettonia (16:00 CET, Riga)

Raphaël Reynaud, Ct Francia: "Sarà una partita molto dura, perché la Lettonia è una squadra che è cresciuta molto e, ovviamente, giocherà in casa. Dovremo affrontarla con la massima attenzione"

Edgars Tarakanovs, giocatore Lettonia: "Spero che contro la Francia ci siano ancora più tifosi. Contro la Georgia avevamo tantissimi sostenitori e questo ha reso tutto più facile".

Gruppo B: Armenia - Cechia (13:00 CET, Kaunas)

﻿Ruben Nazaretyan, Ct Armenia: "Sono molto felice di aver vinto contro avversari così forti nella nostra prima partita. È bellissimo iniziare il torneo in questo modo. Spero che si continui così: il nostro obiettivo è vincere anche le prossime due gare".

Marek Kopecký, Ct Cechia: "Giocare una partita così importante all’Europeo è diverso rispetto alle gare di preparazione. Questo ha pesato sui ragazzi… Dovremo evitare gli errori individuali commessi nella partita contro l’Armenia".

Gruppo B: Ucraina - Lituania(16:00 CET, Kaunas)

Oleksandr Kosenko, Ct Ucraina: "È stata una partita davvero molto dura per noi. Dobbiamo prepararci per la Lituania. Non è cambiato molto".

Dentinho, Ct Lituania : "Fa male, perché avevamo la possibilità di vincere. Ma i miei giocatori devono tenere la testa alta: abbiamo conquistato il nostro primo punto di sempre a un Europeo di futsal, ed è molto importante per noi."