Anteprima prima giornata UEFA Futsal EURO 2026, venerdì: Bielorussia-Belgio, Slovenia-Spagna

UEFA Futsal EURO 2026 prosegue venerdì all'Arena Stožice di Lubiana (sede della fase finale del 2018) con le prime partite del Gruppo C: la Bielorussia sfiderà il Belgio, mentre la Slovenia giocherà contro la Spagna.

Anche le partite di sabato si disputeranno a Lubiana e vedranno i campioni in carica del Portogallo iniziare il loro cammino per la difesa del titolo. Domenica inizia invece la seconda giornata.

Gruppo C: Bielorussia - Belgio (17:30, Lubiana)

Bielorussia e Belgio ritornano alla fase finale dopo una lunga assenza. I bielorussi partecipano per la prima volta dal debutto nel 2010, mentre il Belgio mancava dal 2014, occasione in cui aveva ospitato il torneo. La Bielorussia si è qualificata lasciandosi alle spalle avversari di peso come l’Italia, ex campione, e la Finlandia, arrivata ai quarti nel 2022. Il Ct Aleksandr Chernik era già alla guida della squadra nel 2010.

Il Belgio ha invece conquistato la qualificazione superando gli spareggi contro la Bosnia ed Erzegovina. Il commissario tecnico Karim Bachar, che da giocatore ha disputato la fase finale del torneo tre volte, può contare sull’esperienza di Omar Rahou e su diversi giovani di talento.

Gruppo C: Slovenia - Spagna (20:30, Lubiana)

La Slovenia torna nell’impianto che aveva ospitato la fase finale del 2018 per affrontare la Spagna, sette volte campione d’Europa. Il Ct Tomislav Horvat può contare su un gruppo bilanciato di giovani emergenti, come Lovro Trdin e Luka Čop, e giocatori di grande esperienza come Igor Osredkar, alla sua settima fase finale.

La Spagna, invece, non conquista un titolo internazionale dal trionfo a EURO 2016. Dopo l’eliminazione agli ottavi ai Mondiali del 2024, la panchina è passata a Jesús Velasco, che ha rinnovato profondamente la squadra: i risultati recenti indicano una Spagna in grande ascesa.