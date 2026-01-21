Anteprima prima giornata di UEFA Futsal EURO 2026, giovedì: Armenia - Ucraina, Lituania - Cechia
mercoledì 21 gennaio 2026
Il Gruppo B di UEFA Futsal EURO inizia giovedì alla Žalgirio Arena di Kaunas con due squadre che faranno il loro esordio alla fase finale: l'Armenia affronterà l'Ucraina, mentre la Lituania incontrerà la Cechia.
I Gruppi C e D inizieranno venerdì e sabato a Lubiana.
Gruppo B: Armenia - Ucraina (16:00 CET, Kaunas)
L'Armenia è una delle tre esordienti al torneo, ma non sarà facile affrontare una nazione che l'ha battuta 20-1 nell'unico precedente a livello ufficiale nel 2000. Finalista agli Europei del 2001 e del 2003, l'Ucraina sta tornando all'apice, avendo raggiunto le semifinali nel 2022 e conquistato il terzo posto ai Mondiali del 2024. Tuttavia, Rostyslav Semenchenko e Andriy Melnyk sono assenti per infortunio, mentre il capitano Petro Shoturma è tornato in forma dopo una lunga assenza.
Gruppo B: Lituania - Ceca (19:00 CET, Kaunas)
Anche la Lituania debutta a Futsal EURO, ma ha maturato esperienza a una fase finale avendo ospitato la Coppa del Mondo 2021 alla Žalgirio Arena. La Cechia si è qualificata per otto Europei consecutivi tra il 2001 e il 2016, ma da allora ha partecipato solo alla Coppa del Mondo 2021. Il Ct Marek Kopecký ha preso il posto di Tomáš Neumann poco prima delle qualificazioni e ha guidato una squadra esperta in un girone difficile che comprendeva Belgio e Serbia.