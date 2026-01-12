Design innovativo per i campi di Futsal EURO 2026 in Lettonia, Lituania e Slovenia

Gli innovativi campi delle finals di UEFA Futsal EURO 2026, in programma in Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio, esibiscono i colori delle tre nazioni ospitanti, ribadendo l'impegno della UEFA a consolidare l'identità visiva di questo sport e offrire una migliore esperienza complessiva in occasione dell'evento.

La UEFA ha rivoluzionato per la prima volta l'aspetto dei campi da futsal nel 2010, durante le finals di Futsal EURO in Ungheria, introducendo per la prima volta una superficie di gioco nera nei principali sport indoor. Questa innovazione ha definito un nuovo standard e rimane il simbolo di tutte le finals di UEFA Futsal Champions League. Dopo questo passaggio pionieristico, dal 2018 la UEFA ha sviluppato una superficie di gioco uniforme di colore blu scuro da 40x20 m per tutte le competizioni di futsal per nazionali, arricchita da grafiche perimetrali personalizzate che si ispirano a ogni nazione ospitante.

I tre design di bordo campo incorporano elementi stilizzati con i colori della bandiera di ciascun paese. A Riga, il perimetro sarà rosso (come la bandiera lettone), a Kaunas giallo (come la striscia superiore della bandiera lituana) e a Lubiana verde chiaro (a rappresentare i boschi e la natura della Slovenia). Per la prima volta, i perimetri includono anche il logo di un partner, Qatar Airways.

Un design dedicato per i campi da gioco di Futsal EURO, per rispecchiare l'identità della nazione ospitante, era già stato ideato in occasione delle precedenti finals di Lubiana nel 2018, quando il verde fluorescente si allineava alla combinazione di colori scelta dall'Ente del Turismo Sloveno. Nel 2022, nei Paesi Bassi, il colore era ovviamente l'arancione. Questi design personalizzati sottolineano il continuo investimento della UEFA nel futsal, offrendo a UEFA Futsal EURO 2026 un'identità distintiva e di impatto sia all'interno degli impianti sportivi che per il pubblico di tutto il mondo.

Il campo di Kaunas per Futsal EURO 2026 UEFA