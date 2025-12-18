Tutte le triplette nelle fasi finali di Futsal EURO

Nelle fasi finali di UEFA Futsal EURO sono state segnate 29 triplette, mentre sei giocatori hanno segnato quattro gol in una partita e uno solo ne ha segnati cinque: Serhiy Koridze per l'Ucraina contro il Portogallo nel 2003.

Quattro giocatori sono riusciti a segnare tre o più gol in una partita più di una volta, mentre in quattro diverse partite due giocatori hanno segnato tre o più gol, anche se solo in un caso entrambi hanno giocato nella squadra che ha poi vinto. Questi casi rappresentano tre delle partite in cui un autore di una tripletta ha subito una sconfitta, mentre un'altra tripletta è arrivata in un pareggio.

Solo una volta questo risultato è stato raggiunto in una finale, quando lo spagnolo Vicentín ha segnato quattro gol nell'atto conclusivo del torneo inaugurale del 1996. Altre due sono state realizzate in semifinale, cinque nei quarti di finale, una nella finale per il terzo posto e le restanti nelle partite della fase a gironi. Croazia 2012 detiene il record di cinque gol in un singolo torneo e Paesi Bassi 2022, nonostante sia stata la prima fase finale a 16 squadre e quindi con il maggior numero di partite, ha registrato una sola tripletta.

Elenchiamo tutte le triplette ed alcune statistiche chiave.

5 gol in una partita

Serhiy Koridze (Ucraina 7-4 Portogallo, fase a gironi, 18/02/2003)

4 gol in una partita

Vicentín (Spagna 5-3 Russia, finale, 14/01/1996)

Konstantin Eremenko (Russia 9-6 Paesi Bassi, semifinale, 26/02/1999)

Pascal Langenhuisen (Paesi Bassi 6-9 Russia, semifinale, 26/02/1999)

Serhiy Koridze (Ucraina 8-3 Polonia, fase a gironi, 25/02/2001)

Vidan Bojović (Serbia 9-8 Azerbaigian, fase a gironi, 03/02/2012)

Ricardinho (Portogallo 8-1 Azerbaigian, quarti di finale, 06/02/2018)

Ricardinho hits four against Azerbaigian

3 gol in una partita

Konstantin Eremenko (Russia 5-1 Italia, fase a gironi, 10/01/1996)

Igor Moskvychov (Ucraina 8-3 Polonia, fase a gironi, 25/02/2001)

André Lima (Portogallo 4-7 Ucraina, fase a gironi, 18/02/2003)

Nando Grana (Italia 8-3 Portogallo, fase a gironi, 14/02/2005)

Gonçalo Alves (Portogallo 5-3 Hungary, fase a gironi, 17/02/2005)

Florin Matei (Romania 8-4 Cechia, fase a gironi, 16/11/2007)

Cirilo (Russia 5-3 Serbia, fase a gironi, 17/11/2007)

Carlos Margado (Italia 7-1 Romania, fase a gironi, 18/11/2007)

Javi Rodríguez (Spagna 9-1 Bielorussia, fase a gironi, 20/01/2010)

Aiaksei Papou (Bielorussia 5-5 Portogallo, fase a gironi, 22/01/2010)

Cleyton Bapitstella (Italia 4-2 Ucraina, fase a gironi, 23/01/2010)

Valeriy Legchanov (Ucraina 6-3 Slovenia, fase a gironi, 02/02/2012)

Konstantin Maevski (Russia 5-0 Türkiye, fase a gironi, 03/02/2012)

Jadder Dantas (Azerbaigian 8-9 Serbia, fase a gironi, 03/02/2012)

Jordi Torras (Spagna 8-3 Romania, quarti di finale, 06/02/2012)

Gašper Vrhovec (Slovenia 6-7 Azerbaigian, fase a gironi, 31/01/2014)

Eder Lima (Russia 6-0 Romania, quarti di finale, 03/2014)

Ricardinho (Portogallo 6-2 Slovenia, fase a gironi, 04/02/2016)

Eder Lima (Russia 6-2 Azerbaigian, quarti di finale, 09/02/2016)

Douglas Junior (Kazakistan 5-2 Serbia, finale terzo posto, 13/02/2016)

Bolinha (Azerbaigian 5-3 Francia, fase a gironi, 02/02/2018)

Artem Antoskhin (Russia 7-1 Slovacchia, fase a gironi, 21/01/2022)

Più triplette (o più gol in una partita) per giocatore

2 Konstantin Eremenko (Russia), Serhiy Koridze (Ucraina), Eder Lima (Russia), Ricardinho (Portogallo)

Il più anziano a segnare una tripletta

Javi Rodríguez (Spagna 9-1 Bielorussia, 2010) - 35 anni e 300 giorni

Il più giovane a segnare una tripletta

Florin Matei (Romania 8-4 Cechia, 2007) - 23 anni e 343 giorni

Partite con più triplette

Russia 9-6 Paesi Bassi (1999 semifinale) - Konstantin Eremenko (Russia, 4 gol) e Lascal Langenhuisen (Paesi Bassi, 4 gol)

Ucraina 8-3 Polonia (2001 fase a gironi) - Serhiy Koridze (Ucraina, 4 gol) e Igor Moskvychov (Ucraina, 3 gol)

Portogallo 4-7 Ucraina (2003 fase a gironi) - André Lima (Portogallo, 3 gol) e Serhiy Koridze (Ucraina, 5 gol)

Azerbaigian 8-9 Serbia (2012 fase a gironi) - Jadder Dantas (Azerbaigian, 3 gol) e Vidan Bojović (Serbia, 4 gol)

Triplette per squadra

7 Russia (5 calciatori diversi)

4 Portogallo, Ucraina (3 calciatori diversi)

3 Italia, Spagna (3 calciatori diversi)

2 Azerbaigian (2 calciatori diversi)

1 Bielorussia, Kazakistan, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Slovenia

Triplette per fase finale

1996: 2 (11 partite)

1999: 2 (16 partite)

2001: 2 (16 partite)

2003: 2 (15 partite)

2005: 2 (16 partite)

2007: 3 (16 partite)

2010: 3 (20 partite)

2012: 5 (20 partite)

2014: 2 (20 partite)

2016: 3 (20 partite)

2018: 2 (20 partite)

2022: 1 (32 partite)

Triplette per turno

fase a gironi: 21

quarti di finale: 5

semifinale: 2

Finale terzo posto: 1

Finale: 1