Calendario Futsal EURO 2026: calendario e risultati della fase finale
lunedì 19 gennaio 2026
UEFA Futsal EURO 2026 è iniziato! Consulta calendario e risultati del cammino sino alla finale del 7 febbraio.
UEFA Futsal EURO 2026 si gioca in Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio, e vede 16 squadre impegnate nel cammino verso la finale del 7 febbraio.
Il torneo si è aperto mercoledì alla Arena Riga con le sfide tra Croazia e Francia, e Lettonia-Georgia. Giovedì, l’azione si sposterà alla Žalgirio Arena di Kaunas, dove si affronteranno Armenia - Ucraina e Lituania (co-ospitante) - Cechia. Nei due giorni seguenti prenderanno il via anche i Gruppi C e D alla Arena Stožice di Lubiana, con in campo le restanti squadre, tra cui la terza nazione ospitante, la Slovenia, e i campioni in carica del Portogallo.
Le partite proseguiranno in queste tre sedi, ma nella terza giornata dei Gruppi C e D, in programma giovedì 29 gennaio, due delle quattro gare si disputeranno nella seconda arena di Lubiana, la Tivoli Arena. La fase a eliminazione diretta inizierà sabato 31 gennaio con un quarto di finale a Riga e uno a Kaunas, mentre tutto il resto del torneo — dalle semifinali alla finale — si giocherà alla Arena Stožice di Lubiana.
Gruppi fase finale di Futsal EURO 2026
Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia
Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina
Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio
Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (campione in carica), Polonia
Tutti gli orari sono CET, l'ora locale in Lettonia e Lituania è un'ora avanti. Tutte le partite di Lubiana si svolgono presso l'Arena Stožice, salvo diversa indicazione.
Calendario Futsal EURO 2026
Fase a gironi
Prima giornata:
Mercoledì 21 gennaio
Gruppo A: Croazia - Francia 2-2 (Riga)
Gruppo A: Lettonia - Georgia 4-0 (Riga)
Giovedì 22 gennaio
Gruppo B: Armenia - Ucraina (16:00, Kaunas)
Gruppo B: Lituania - Cechia (19:00, Kaunas)
Venerdì 23 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Belgio (17:30, Lubiana)
Gruppo C: Slovenia - Spagna (20:30, Lubiana)
Sabato 24 gennaio
Gruppo D: Italia - Portogallo (14:30, Lubiana)
Gruppo D: Ungheria - Polonia (17:30, Lubiana)
Seconda giornata:
Domenica 25 gennaio
Gruppo A: Croazia - Georgia (13:00, Riga)
Gruppo A: Francia - Lettonia (16:00, Riga)
Gruppo B: Armenia - Cechia (13:00, Kaunas)
Gruppo B: Ucraina - Lituania (16:00, Kaunas)
Lunedì 26 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Spagna (17:30, Lubiana)
Gruppo C: Belgio - Slovenia (20:30, Lubiana)
Martedì 27 gennaio
Gruppo D: Ungheria - Portogallo (17:30, Lubiana)
Gruppo D: Polonia - Italia (20:30, Lubiana)
Terza giornata:
Mercoledì 28 gennaio
Gruppo A: Lettonia - Croazia (16:30, Riga)
Gruppo A: Georgia - Francia (16:30, Kaunas)
Gruppo B: Cechia - Ucraina (19:30, Riga)
Gruppo B: Lituania - Armenia (19:30, Kaunas)
Giovedì 29 gennaio
Gruppo C: Slovenia - Bielorussia (17:30, Lubiana)
Gruppo C: Spagna - Belgio (17:30, Lubiana - Tivoli Arena)
Gruppo D: Portogallo - Polonia (20:30, Lubiana)
Gruppo D: Italia - Ungheria (20:30, Lubiana - Tivoli Arena)
Fase a eliminazione diretta
Quarti di finale:
Sabato 31 gennaio
QF2: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (16:00/19:00, Riga)
QF1: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (16:00/19:00, Kanuas)
Domenica 1 febbraio
QF3: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Lubiana)
QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (16:00/19:30, Lubiana)
Semifinali:
Mercoledì 4 febbraio
SF1: Vincente QF2 - Vincente QF4 (17:00/20:30, Lubiana)
SF2: Vincente QF1 - Vincente QF3 (17:00/20:30, Lubiana)
Finale terzo posto:
Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana)
Finale:
Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana)
Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.