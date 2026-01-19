UEFA.com funziona meglio su altri browser
Calendario Futsal EURO 2026: calendario e risultati della fase finale

lunedì 19 gennaio 2026

UEFA Futsal EURO 2026 è iniziato! Consulta calendario e risultati del cammino sino alla finale del 7 febbraio.

L'esultanza della Croazia per un gol alla Francia nella prima giornata
L'esultanza della Croazia per un gol alla Francia nella prima giornata UEFA via Sportsfile

UEFA Futsal EURO 2026 si gioca in Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio, e vede 16 squadre impegnate nel cammino verso la finale del 7 febbraio.

Il torneo si è aperto mercoledì alla Arena Riga con le sfide tra Croazia e Francia, e Lettonia-Georgia. Giovedì, l’azione si sposterà alla Žalgirio Arena di Kaunas, dove si affronteranno Armenia - Ucraina e Lituania (co-ospitante) - Cechia. Nei due giorni seguenti prenderanno il via anche i Gruppi C e D alla Arena Stožice di Lubiana, con in campo le restanti squadre, tra cui la terza nazione ospitante, la Slovenia, e i campioni in carica del Portogallo.

Le partite proseguiranno in queste tre sedi, ma nella terza giornata dei Gruppi C e D, in programma giovedì 29 gennaio, due delle quattro gare si disputeranno nella seconda arena di Lubiana, la Tivoli Arena. La fase a eliminazione diretta inizierà sabato 31 gennaio con un quarto di finale a Riga e uno a Kaunas, mentre tutto il resto del torneo — dalle semifinali alla finale — si giocherà alla Arena Stožice di Lubiana.

Gruppi fase finale di Futsal EURO 2026

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (campione in carica), Polonia

Tutti gli orari sono CET, l'ora locale in Lettonia e Lituania è un'ora avanti. Tutte le partite di Lubiana si svolgono presso l'Arena Stožice, salvo diversa indicazione.

Calendario Futsal EURO 2026

Fase a gironi

Prima giornata:

Mercoledì 21 gennaio
Gruppo A: Croazia - Francia 2-2 (Riga)
Gruppo A: Lettonia - Georgia 4-0 (Riga)

Giovedì 22 gennaio
Gruppo B: Armenia - Ucraina (16:00, Kaunas)
Gruppo B: Lituania - Cechia (19:00, Kaunas)

Venerdì 23 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Belgio (17:30, Lubiana)
Gruppo C: Slovenia - Spagna (20:30, Lubiana)

Sabato 24 gennaio
Gruppo D: Italia - Portogallo (14:30, Lubiana)
Gruppo D: Ungheria - Polonia (17:30, Lubiana)

Seconda giornata:

Domenica 25 gennaio
Gruppo A: Croazia - Georgia (13:00, Riga)
Gruppo A: Francia - Lettonia (16:00, Riga)
Gruppo B: Armenia - Cechia (13:00, Kaunas)
Gruppo B: Ucraina - Lituania (16:00, Kaunas)

Lunedì 26 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Spagna (17:30, Lubiana)
Gruppo C: Belgio - Slovenia (20:30, Lubiana)

Martedì 27 gennaio
Gruppo D: Ungheria - Portogallo (17:30, Lubiana)
Gruppo D: Polonia - Italia (20:30, Lubiana)

Terza giornata:

Mercoledì 28 gennaio
Gruppo A: Lettonia - Croazia (16:30, Riga)
Gruppo A: Georgia - Francia (16:30, Kaunas)
Gruppo B: Cechia - Ucraina (19:30, Riga)
Gruppo B: Lituania - Armenia (19:30, Kaunas)

Giovedì 29 gennaio
Gruppo C: Slovenia - Bielorussia (17:30, Lubiana)
Gruppo C: Spagna - Belgio (17:30, Lubiana - Tivoli Arena)
Gruppo D: Portogallo - Polonia (20:30, Lubiana)
Gruppo D: Italia - Ungheria (20:30, Lubiana - Tivoli Arena)

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale:

Sabato 31 gennaio
QF2: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (16:00/19:00, Riga)
QF1: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (16:00/19:00, Kanuas)

Domenica 1 febbraio
QF3: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Lubiana)
QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (16:00/19:30, Lubiana)

Semifinali:

Mercoledì 4 febbraio
SF1: Vincente QF2 - Vincente QF4 (17:00/20:30, Lubiana)
SF2: Vincente QF1 - Vincente QF3 (17:00/20:30, Lubiana)

Finale terzo posto:

Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana)

Finale:

Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana)

Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.

