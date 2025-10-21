Portogallo: il cammino vincente a Futsal EURO, Coppa del ondo e Finalissima

Da quando ha fatto il suo ingresso nelle principali competizioni di futsal, il Portogallo ha vissuto quasi sempre all'ombra dei suoi vicini della Spagna, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato.

Con Jorge Braz il Portogallo ha vinto quattro tornei consecutivi: UEFA Futsal EURO 2018, Mondiale FIFA di Futsal 2021, Futsal EURO 2022 e Futsal Finalissima 2022, ponendo fine al dominio spagnolo in tutte le competizioni. La striscia di successi è stata interrotta solo nel 2024 con la sconfitta al Mondiale di futsal agli ottavi di finale contro il Kazakistan.

Nel corso di questa striscia, però, il Portogallo ha fatto alcune cose che la Spagna non è mai riuscita a fare: vincere due Futsal EURO consecutivi senza pareggiare o perdere una partita (o arrivare ai rigori), 11 partite in tutto, e intraprendere una striscia di imbattibilità in gare ufficiali di otto anni e 48 partite, conclusa con la sconfitta per 4-3 contro l'Iran nello spareggio per la Coppa del Mondo 2016 il 1° ottobre dello stesso anno e la sconfitta con il Kazakistan il 26 settembre 2024.

Inoltre, i portoghesi hanno dimostrato di essere degli specialisti nelle rimonte, non da ultimo a Futsal EURO 2022, dove tre delle loro sei vittorie, comprese le semifinali e la finale, sono arrivate in partite in cui il Portogallo era in svantaggio per 2-0. Analizziamo l'incredibile serie di successi del Portogallo.

Finale futsal EURO 2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts)

Bilancio del Portogallo nelle fasi finali

Futsal EURO

2022: W4-2 contro Russia

2018: W3-2dts contro Spagna

2010: L2-4 contro Spagna



Coppa del Mondo di Futsal

2021: W2-1 contro Argentina



Futsal Finalissima

2022: W1-1dts/4-2dcr contro Spagna

Women's Futsal EURO

2022: L3-3dts/1-4dcr contro Spagna

2019: L0-4 contro Spagna

Futsal EURO Under 19

2025: W3-2dts contro Spagna

2023: W6-2 contro Spagna

2022: L2-6dts contro Spagna



La striscia di 11 vittorie a Futsal EURO

Slovenia 2018

W4-1 contro Romania (fase a gironi, Lubiana)

W5-3 contro Ucraina (fase a gironi, Lubiana)

W8-1 contro Azerbaigian (quarti di finale, Lubiana)*

W3-2 contro Russia (semifinale, Lubiana)*

W3-2dts contro Spagna (finale, Lubiana)*

Paesi Bassi 2022

W4-2 contro Serbia (fase a gironi, Amsterdam)**

W4-1 contro Paesi Bassi (fase a gironi, Amsterdam)

W1-0 contro Ucraina (fase a gironi, Groningen)

W3-2 contro Finlandia (quarti di finale, Amsterdam)*

W3-2 contro Spagna (semifinale, Amsterdam)**

W4-2 contro Russia (finale, Amsterdam)**

*Rimonta con un gol di svantaggio

**Rimonta con due gol di svantaggio

Bilancio: V11 P0 S0 GF42 GS18

Più presenze: Tiago Brito, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, João Matos, André Sousa, Pany Varela all 11

Più gol: Bruno Coelho 7, Ricardinho 7, Pany Varela 5

La striscia di 48 partite ufficiali senza sconfitte

Qualificazioni a Futsal EURO 2018

W2-1 contro Lettonia (turno principale, Calarasi, 08/04/2017)*

W5-1 contro Finlandia (turno principale, Calarasi, 09/04/2017)

W4-0 contro Romania (turno principale, Calarasi, 11/04/2017)

Fase finale Futsal EURO 2018

W4-1 contro Romania (fase a gironi, Lubiana, 31/01/2018)

W5-3 contro Ucraina (fase a gironi, Lubiana, 04/02/2018)

W8-1 contro Azerbaigian (quarti di finale, Lubiana, 06/02/2018)*

W3-2 contro Russia (semifinale, Lubiana, 08/02/2018)*

W3-2dts contro Spagna (finale, Lubiana, 10/02/2018)*

Qualificazioni al Mondiale di Futsal 2021

W4-0 contro Lettonia (turno principale, Viseu, 24/10/2019)

W5-0 contro Germania (turno principale, Viseu, 25/10/2019)

W4-1 contro Cechia (turno principale, Viseu, 24/10/2019)

W2-1 contro Bielorussia (turno elite, Póvoa de Varzim, 30/01/2020)*

D2-2 contro Finlandia (turno elite, Póvoa de Varzim, 31/01/2020)**

W4-1 contro Italia (turno elite, Póvoa de Varzim, 02/02/2020)

Qualificazioni a Futsal EURO 2022

D2-2 contro Polonia (qualificazioni alla fase a gironi, Mafra, 29/01/2021)

W3-0 contro Polonia (qualificazioni alla fase a gironi, Łódź, 03/02/2021)

D3-3 contro Cechia (qualificazioni alla fase a gironi, Łódź, 06/03/2021)

W5-1 contro Cechia (qualificazioni alla fase a gironi, Łódź, 09/03/2021)

W7-1 contro Norvegia (qualificazioni alla fase a gironi, Seixal, 12/04/2021)

W4-0 contro Norvegia (qualificazioni alla fase a gironi, Seixal, 14/04/2021)

Fase finale Coppa del Mondo di Futsal 2021

W4-1 contro Tailandia (fase a gironi, Kaunas, 13/09/2021)*

W7-0 contro Isole Salomone (fase a gironi, Kaunas, 16/09/2021)

D3-3 contro Marocco (fase a gironi, Klaipėda, 19/09/2021)*

W4-3dts contro Serbia (ottavi di finale, Kaunas, 24/09/2021)

W4-2dts contro Spagna (quarti di finale, Vilnius, 27/09/2021)**

D2-2dts/W4-3dcr contro Kazakistan (semifinale, Kaunas, 30/09/2021)*

W2-1 contro Argentina (finale, Kanuas, 03/10/2021)

Fase finale Futsal EURO 2022

W4-2 contro Serbia (fase a gironi, Amsterdam, 19/01/2022)**

W4-1 contro Paesi Bassi (fase a gironi, Amsterdam, 23/01/2022)

W1-0 contro Ucraina (fase a gironi, Groningen, 28/01/2022)

W3-2 contro Finlandia (quarti di finale, Amsterdam, 31/01/2022)*

W3-2 contro Spagna (semifinale, Amsterdam, 04/02/2022)**

W4-2 contro Russia (finale, Amsterdam, 06/02/2022)**

Futsal Finalissima 2022

W2-1 contro Paraguay (semifinale, Buenos Aires, 15/09/2022)*

D1-1dts/W4-2dcr contro Spagna (finale, Buenos Aires, 18/09/2022)*

Qualificazioni alla Coppa del Mondo di Futsal 2024

W5-3 contro Bielorussia (turno principale fase a gironi, Paredes, 06/10/2022)**

W6-0 contro Lituania (turno principale fase a gironi, Kaunas, 11/10/2022)

W2-0 contro Lituania (turno principale fase a gironi, Loulé, 09/11/2022)

W4-2 contro Bielorussia (turno principale fase a gironi, Yerevan, 07/03/2023)

W5-1 contro Finlandia (turno elite fase a gironi, Vantaa, 16/09/2023)

W5-0 a tavolino contro Georgia (turno elite fase a gironi, Viseu, 20/09/2023)

W5-0 a tavolino contro Armenia (turno elite fase a gironi, Yerevan, 07/10/2023)

W7-1 contro Armenia (turno elite fase a gironi, Póvoa de Varzim, 11/10/2023)*

W5-0 contro Finlandia (turno elite fase a gironi, Coimbra, 15/12/2023)

W5-0 a tavolino contro Georgia (turno elite fase a gironi, Tbilisi, 20/12/2023)

Fase finale Coppa del Mondo di Futsal 2024

W10-1 contro Panama (fase a gironi, Tashkent, 16/09/2024)

W3-2 contro Tagikistan (fase a gironi, Tashkent, 19/09/2024)

W4-1 contro Marocco (fase a gironi, Tashkent, 22/09/2024)

L1-2 contro Kazakistan (ottavi di finale, Andijan, 26/09/2024)

Ultimo aggiornamento: 05/10/2025