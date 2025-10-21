Portogallo: il cammino vincente a Futsal EURO, Coppa del ondo e Finalissima
martedì 21 ottobre 2025
Un breve riepilogo dell'incredibile cammino del Portogallo nelle più recenti competizioni di futsal.
Da quando ha fatto il suo ingresso nelle principali competizioni di futsal, il Portogallo ha vissuto quasi sempre all'ombra dei suoi vicini della Spagna, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato.
Con Jorge Braz il Portogallo ha vinto quattro tornei consecutivi: UEFA Futsal EURO 2018, Mondiale FIFA di Futsal 2021, Futsal EURO 2022 e Futsal Finalissima 2022, ponendo fine al dominio spagnolo in tutte le competizioni. La striscia di successi è stata interrotta solo nel 2024 con la sconfitta al Mondiale di futsal agli ottavi di finale contro il Kazakistan.
Nel corso di questa striscia, però, il Portogallo ha fatto alcune cose che la Spagna non è mai riuscita a fare: vincere due Futsal EURO consecutivi senza pareggiare o perdere una partita (o arrivare ai rigori), 11 partite in tutto, e intraprendere una striscia di imbattibilità in gare ufficiali di otto anni e 48 partite, conclusa con la sconfitta per 4-3 contro l'Iran nello spareggio per la Coppa del Mondo 2016 il 1° ottobre dello stesso anno e la sconfitta con il Kazakistan il 26 settembre 2024.
Inoltre, i portoghesi hanno dimostrato di essere degli specialisti nelle rimonte, non da ultimo a Futsal EURO 2022, dove tre delle loro sei vittorie, comprese le semifinali e la finale, sono arrivate in partite in cui il Portogallo era in svantaggio per 2-0. Analizziamo l'incredibile serie di successi del Portogallo.
Legenda:
W=vittoria
L=sconfitta
D=pareggio
Bilancio del Portogallo nelle fasi finali
Futsal EURO
2022: W4-2 contro Russia
2018: W3-2dts contro Spagna
2010: L2-4 contro Spagna
Coppa del Mondo di Futsal
2021: W2-1 contro Argentina
Futsal Finalissima
2022: W1-1dts/4-2dcr contro Spagna
Women's Futsal EURO
2022: L3-3dts/1-4dcr contro Spagna
2019: L0-4 contro Spagna
Futsal EURO Under 19
2025: W3-2dts contro Spagna
2023: W6-2 contro Spagna
2022: L2-6dts contro Spagna
La striscia di 11 vittorie a Futsal EURO
Slovenia 2018
W4-1 contro Romania (fase a gironi, Lubiana)
W5-3 contro Ucraina (fase a gironi, Lubiana)
W8-1 contro Azerbaigian (quarti di finale, Lubiana)*
W3-2 contro Russia (semifinale, Lubiana)*
W3-2dts contro Spagna (finale, Lubiana)*
Paesi Bassi 2022
W4-2 contro Serbia (fase a gironi, Amsterdam)**
W4-1 contro Paesi Bassi (fase a gironi, Amsterdam)
W1-0 contro Ucraina (fase a gironi, Groningen)
W3-2 contro Finlandia (quarti di finale, Amsterdam)*
W3-2 contro Spagna (semifinale, Amsterdam)**
W4-2 contro Russia (finale, Amsterdam)**
*Rimonta con un gol di svantaggio
**Rimonta con due gol di svantaggio
Bilancio: V11 P0 S0 GF42 GS18
Più presenze: Tiago Brito, Fábio Cecílio, Bruno Coelho, João Matos, André Sousa, Pany Varela all 11
Più gol: Bruno Coelho 7, Ricardinho 7, Pany Varela 5
La striscia di 48 partite ufficiali senza sconfitte
Qualificazioni a Futsal EURO 2018
W2-1 contro Lettonia (turno principale, Calarasi, 08/04/2017)*
W5-1 contro Finlandia (turno principale, Calarasi, 09/04/2017)
W4-0 contro Romania (turno principale, Calarasi, 11/04/2017)
Fase finale Futsal EURO 2018
W4-1 contro Romania (fase a gironi, Lubiana, 31/01/2018)
W5-3 contro Ucraina (fase a gironi, Lubiana, 04/02/2018)
W8-1 contro Azerbaigian (quarti di finale, Lubiana, 06/02/2018)*
W3-2 contro Russia (semifinale, Lubiana, 08/02/2018)*
W3-2dts contro Spagna (finale, Lubiana, 10/02/2018)*
Qualificazioni al Mondiale di Futsal 2021
W4-0 contro Lettonia (turno principale, Viseu, 24/10/2019)
W5-0 contro Germania (turno principale, Viseu, 25/10/2019)
W4-1 contro Cechia (turno principale, Viseu, 24/10/2019)
W2-1 contro Bielorussia (turno elite, Póvoa de Varzim, 30/01/2020)*
D2-2 contro Finlandia (turno elite, Póvoa de Varzim, 31/01/2020)**
W4-1 contro Italia (turno elite, Póvoa de Varzim, 02/02/2020)
Qualificazioni a Futsal EURO 2022
D2-2 contro Polonia (qualificazioni alla fase a gironi, Mafra, 29/01/2021)
W3-0 contro Polonia (qualificazioni alla fase a gironi, Łódź, 03/02/2021)
D3-3 contro Cechia (qualificazioni alla fase a gironi, Łódź, 06/03/2021)
W5-1 contro Cechia (qualificazioni alla fase a gironi, Łódź, 09/03/2021)
W7-1 contro Norvegia (qualificazioni alla fase a gironi, Seixal, 12/04/2021)
W4-0 contro Norvegia (qualificazioni alla fase a gironi, Seixal, 14/04/2021)
Fase finale Coppa del Mondo di Futsal 2021
W4-1 contro Tailandia (fase a gironi, Kaunas, 13/09/2021)*
W7-0 contro Isole Salomone (fase a gironi, Kaunas, 16/09/2021)
D3-3 contro Marocco (fase a gironi, Klaipėda, 19/09/2021)*
W4-3dts contro Serbia (ottavi di finale, Kaunas, 24/09/2021)
W4-2dts contro Spagna (quarti di finale, Vilnius, 27/09/2021)**
D2-2dts/W4-3dcr contro Kazakistan (semifinale, Kaunas, 30/09/2021)*
W2-1 contro Argentina (finale, Kanuas, 03/10/2021)
Fase finale Futsal EURO 2022
W4-2 contro Serbia (fase a gironi, Amsterdam, 19/01/2022)**
W4-1 contro Paesi Bassi (fase a gironi, Amsterdam, 23/01/2022)
W1-0 contro Ucraina (fase a gironi, Groningen, 28/01/2022)
W3-2 contro Finlandia (quarti di finale, Amsterdam, 31/01/2022)*
W3-2 contro Spagna (semifinale, Amsterdam, 04/02/2022)**
W4-2 contro Russia (finale, Amsterdam, 06/02/2022)**
Futsal Finalissima 2022
W2-1 contro Paraguay (semifinale, Buenos Aires, 15/09/2022)*
D1-1dts/W4-2dcr contro Spagna (finale, Buenos Aires, 18/09/2022)*
Qualificazioni alla Coppa del Mondo di Futsal 2024
W5-3 contro Bielorussia (turno principale fase a gironi, Paredes, 06/10/2022)**
W6-0 contro Lituania (turno principale fase a gironi, Kaunas, 11/10/2022)
W2-0 contro Lituania (turno principale fase a gironi, Loulé, 09/11/2022)
W4-2 contro Bielorussia (turno principale fase a gironi, Yerevan, 07/03/2023)
W5-1 contro Finlandia (turno elite fase a gironi, Vantaa, 16/09/2023)
W5-0 a tavolino contro Georgia (turno elite fase a gironi, Viseu, 20/09/2023)
W5-0 a tavolino contro Armenia (turno elite fase a gironi, Yerevan, 07/10/2023)
W7-1 contro Armenia (turno elite fase a gironi, Póvoa de Varzim, 11/10/2023)*
W5-0 contro Finlandia (turno elite fase a gironi, Coimbra, 15/12/2023)
W5-0 a tavolino contro Georgia (turno elite fase a gironi, Tbilisi, 20/12/2023)
Fase finale Coppa del Mondo di Futsal 2024
W10-1 contro Panama (fase a gironi, Tashkent, 16/09/2024)
W3-2 contro Tagikistan (fase a gironi, Tashkent, 19/09/2024)
W4-1 contro Marocco (fase a gironi, Tashkent, 22/09/2024)
L1-2 contro Kazakistan (ottavi di finale, Andijan, 26/09/2024)
Ultimo aggiornamento: 05/10/2025