Conosciamo le squadre qualificate alla fase finale di Futsal EURO 2026

UEFA Futsal EURO 2026 si giocherà dal 21 gennaio al 7 febbraio a Riga, Kaunas e Lubiana.

Inizialmente si sono qualificate 12 squadre su 16, ovvero due nazioni ospitanti (Lettonia e Lituania) e le dieci vincitrici dei gironi del turno principale di qualificazione. I restanti quattro posti sono stati assegnati con gli spareggi tra le otto migliori seconde dei gironi. Le quattro squadre che hanno superato questo turno sono Belgio, Georgia, Ungheria e Italia.

In totale, otto delle 16 contendenti sono diverse da quelle che hanno partecipato nel 2022, con tre esordienti assolute. Il sorteggio della fase finale si terrà il 24 ottobre alla Žalgirio Arena di Kaunas, una delle quattro sedi del torneo insieme all'Arena Riga, all'Arena Stožice e alla Tivoli Arena.

Alla fase finale di Futsal EURO 2026 Armenia, Bielorussia, Belgio, Croazia, Cechia, Francia, Georgia, Ungheria, Italia, Lettonia (co-organizzatrice), Lituania (co-organizzatrice), Polonia, Portogallo (detentori), Slovenia (co-organizzatori), Spagna, Ucraina

Come si è qualificata: prima Gruppo 6 turno principale (4-3 c contro Danimarca, 4-4 t contro Kazakistan, 4-0 c contro Albania, 5-1 t contro Albania, 3-1 t contro Danimarca, 4-2 c contro Kazakistan)

Miglior marcatore: Denis Nevedrov 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: secondo posto Gruppo 9 (0-3 t contro Cechia, 7-2 c contro Austria, 8-3 c contro Serbia, 2-1 t contro Serbia, 2-3 c contro Cechia, 2-0 t contro Austria); spareggi 8-2 tot. contro Bosnia ed Erzegovina (7-2 c, 1-0 t)

Miglior marcatore: Omar Rahou 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (1996)

Futsal EURO 2022: non qualificato﻿

Mondiale 2024: non qualificato

Come si è qualificata: prima Gruppo 2 turno principale (2-2 t contro Italia, 5-0 c contro Malta, 3-0 c contro Finlandia, 3-1 t contro Finlandia, 2-1 c contro Italia, 4-0 t contro Malta)

Miglior marcatore: Sergei Krikun 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2010)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

2022 highlights: Polonia - Croazia 1-3

Come si è qualificata: prima Gruppo 5 turno principale (9-2 c contro Azerbaigian, 3-2 t contro Svezia, 1-0 t contro Grecia, 6-2 c contro Svezia, 6-2 c contro Grecia, 4-1 t contro Azerbaigian)

Miglior marcatore: Kristian Čekol, Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarto posto (2012)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: ottavi di finale

Come si è qualificata: prima Gruppo 9 turno principale (3-0 c contro Belgio, 4-4 t contro Cechia, 5-2 c contro Austria, 6-0 t contro Austria, 3-2 t contro Belgio, 2-1 c contro Serbia)

Miglior marcatore: Radim Záruba 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (2003, 2010)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 10 turno principale (11-0 t contro Bulgaria, 5-2 c contro Georgia, 5-0 t contro Kosovo, 9-4 c contro Kosovo, 8-0 c contro Bulgaria, 3-3 t contro Georgia)

Miglior marcatore: Souheil Mouhoudine 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2018)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: quarto posto

Highlights 2018: Spagna - Francia 4-4

Come si è qualificata: seconda Gruppo 10 turno principale (3-1 c contro Kosovo, 2-5 t contro Francia, 6-1 c contro Bulgaria, 5-1 t contro Bulgaria, 3-1 t contro Kosovo, 3-3 c contro France); Spareggi 7-6 tot. contro Slovacchia (4-1 c, 3-5 t)

Miglior marcatore: Giorgi Ghavtadze 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (2022)

Futsal EURO 2022: quarti di finale

Mondiale 2024: non qualificata

Bilancio spareggi: V0 S1

2018: 6-9 tot contro Romania (2-2 t, 4-7 c)

Come si è qualificata: secondo posto Gruppo 4 (5-0 c contro Montenegro, 4-5 t contro Slovenia, 4-0 c contro Norvegia, 2-4 t contro Norvegia, 3-2 t contro Montenegro, 3-3 c contro Slovenia); spareggi 5-4 tot. contro Romania (3-2 c, 2-2 t)

Miglior marcatore: Patrik Pál 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2025, 2010, 2016)

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: seconda Gruppo 2 turno principale (2-2 c contro Bielorussia, 2-0 t contro Finlandia, 11-1 c contro Malta, 6-1 t contro Malta, 1-2 t contro Bielorussia, 4-3 c contro Finlandia); Spareggi 4-4 tot., 2-0 rig. contro Kazakistan (2-1 c, 2-3dts. t)

Miglior marcatore: Gabriel Motta 7

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2003, 2014)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiali 2024: non qualificata

Statistica chiave: prima squadra in assoluto a qualificarsi tramite uno spareggio deciso ai rigori, l’Italia, due volte campione, mantiene il record di partecipazioni a tutte le fasi finali di Futsal EURO. L'Italia è anche arrivata seconda nella Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2004.

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: nazione co-organizzatrice

Miglior piazzamento Futsal EURO: prima fase finale﻿

Futsal EURO 2022: non qualificata

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 3 turno principale (4-1 t contro Turchia, 6-1 c contro Slovacchia, 3-1 t contro Moldavia, 3-0 c contro Moldavia, 6-0 c contro Turchia, 0-1 t contro Slovacchia)

Miglior marcatore: Sebastian Leszczak, Mikołaj Zastawnik 5

Miglior piazzamento Futsal EURO: fase a gironi (2001, 2018, 2022) ﻿

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 7 turno principale (7-2 t contro Andorra, 4-2 c contro Paesi Bassi, 5-1 t contro Macedonia del Nord, 3-0 c contro Macedonia del Nord, 5-0 c contro Andorra, 7-4 t contro Paesi Bassi)

Miglior marcatore: Lúcio Rocha 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022) ﻿

Futsal EURO 2022: campione

Mondiale 2024: ottavi di finale

Futsal EURO 2022: tutti i gol del Portogallo

Come si è qualificata: prima Gruppo 4 turno principale (2-1 t contro Norvegia, 5-4 c contro Ungheria, 7-3 t contro Montenegro, 5-1 c contro Montenegro, 4-0 c contro Norvegia, 3-3 t contro Ungheria)

Miglior marcatore: Matej Fideršek 6

Miglior piazzamento Futsal EURO: quarti di finale (﻿2014, 2018)

Futsal EURO 2022: fase a gironi

Mondiale 2024: non qualificata

Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 t contro Svizzera, 6-1 c contro Bosnia-Erzegovina, 6-0 t contro Inghilterra, 7-0 c contro Inghilterra, 6-0 c contro Svizzera, 3-2 t contro Bosnia-Erzegovina)

Miglior marcatore: Daniel López, Adrián Rivera 4

Miglior piazzamento Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal EURO 2022: terzo posto

Mondiale 2024: ottavi di finale

Guarda i 7 gol nella vittoria della Spagna del 2016

Come si è qualificata: prima Gruppo 1 turno principale (7-0 t contro Cipro, 2-0 t contro Romania, 6-3 t contro Germania, 9-0 c contro Germania, 11-1 c contro Cipro, 3-1 c contro Romania)

Miglior marcatore: Yevhenii Zhuk 9

Miglior piazzamento Futsal EURO: vice campione (2001, 2003)

Futsal EURO 2022: quarto posto

Mondiale 2024: terzo posto