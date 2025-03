Turno principale delle qualificazioni a Futsal EURO 2026: Armenia, Cechia, Portogallo alle Finals

Le qualificazioni a UEFA Futsal EURO 2026 proseguono con i dieci gironi del turno principale si concluderanno il 16 aprile.

Qualificate alla fase finale di Futsal EURO 2026 Lettonia (nazione co-ospitante), Lituania (nazione co-ospitante), Armenia, Cechia, Portogallo

Le dieci vincitrici dei gironi del turno principale si uniranno alla Lettonia e alla Lituania, che ospiteranno la fase finale del 2026 dal 20 gennaio al 7 febbraio a Riga e Kaunas, mentre le otto migliori seconde classificate accederanno agli spareggi del settembre 2025.

I campioni in carica del Portogallo sono diventati la prima squadra a sigillare la qualificazione dal turno principale il 5 febbraio dopo le due vittorie contro la Macedonia del Nord nell'ultima giornata. I portoghesi sono a punteggio pieno con 12 punti in quattro partite nel Gruppo 7, sette in più dei Paesi Bassi. Cechia e Armenia li hanno raggiunti il 12 marzo con la vittoria dei propri gironi.

Finora nelle qualificazioni sono stati registrati record d'affluenza negli stadi di casa, o almeno in una gara casalinga, per Andorra, Armenia, Austria, Cipro, Danimarca (i 3.570 spettatori contro l'Albania hanno quasi triplicato il loro precedente record per una partita di futsal in casa), Inghilterra, Finlandia, Germania (il loro record casalingo di 3.484 spettatori contro Cipro, un numero di presenze che hanno quasi eguagliato nella sconfitta con l'Ucraina), Kosovo, Norvegia, Svizzera e Svezia.

Calendario e risultati

Gironi turno principale

Gli orari confermati sono in CET

Gruppo 1

Risultati

5 febbraio: Cipro - Romania 3-4

4 febbraio: Ucraina - Germania 9-0

31 gennaio: Germania - Ucraina 3-5

31 gennaio: Romania - Cipro 6-1

18 dicembre: Germania - Cipro 2-1

17 dicembre: Romania - Ucraina 0-2

13 dicembre: Cipro - Ucraina 0-7

12 dicembre: Romania - Germania 6-0



Prossime partite

11 aprile: Ucraina - Cipro (17.00)

11 aprile: Germania - Romania (da conc.)

15 aprile: Cipro - Germania (10:00)

15 aprile: Romania - Ucraina (17.00)

L'Ucraina ha tre punti di vantaggio sul secondo posto Futsal Association of Ukraine

Gruppo 2

Risultati

4 febbraio: Finlandia - Italia 0-2

4 febbraio: Bielorussia - Malta 5-0

30 gennaio: Italia - Bielorussia 2-2

17 dicembre: Malta - Finlandia 0-5

6 marzo: Bielorussia - Finlandia 3-0

6 marzo: Italia - Malta 11-1

9 marzo: Finlandia - Bielorussia 1-3

11 marzo: Malta - Italia 1-5

Prossime partite

10 aprile: Finlandia - Malta (18:00)

11 aprile: Bielorussia - Italia (19.00)

16 aprile: Italia - Finlandia (da conc.)

16 aprile: Malta - Bielorussia (19:00)

Gruppo 3

Risultati

5 febbraio: Moldavia - Turchia 4-3

4 febbraio: Polonia - Slovacchia 6-1

17 dicembre: Turchia - Polonia 1-4

18 dicembre: Slovacchia - Moldavia 3-2

7 marzo: Moldavia - Polonia 1-3

7 marzo: Slovacchia - Turchia 7-2

12 marzo: Turchia - Slovacchia 4-8

12 marzo: Polonia - Moldavia 3-0

Prossime partite

10 aprile: Moldavia - Slovacchia (16.30)

10 aprile: Polonia - Turchia (17:30)

15 aprile: Turchia - Moldavia (da conc.)

15 aprile: Slovacchia - Polonia (da conc.)

Gruppo 4

Risultati

18 dicembre: Slovenia - Ungheria 5-4

16 dicembre: Montenegro - Norvegia 0-1

12 dicembre: Norvegia - Slovenia 1-2

12 dicembre: Ungheria - Montenegro 5-0

6 marzo: Montenegro - Slovenia 3-7

7 marzo: Ungheria - Norvegia 4-0

11 marzo: Slovenia - Montenegro 5-1

12 marzo: Norvegia - Ungheria 4-2

Prossime partite

10 aprile: Montenegro - Ungheria (18:00)

10 aprile: Slovenia - Norvegia (17.00)

15 aprile: Norvegia - Montenegro (da conc.)

15 aprile: Ungheria - Slovenia (11.29)

Gruppo 5

Risultati

4 febbraio: Svezia - Croazia 2-3

4 febbraio: Azerbaigian - Grecia 2-2

31 gennaio: Croazia - Azerbaigian 9-2

11 dicembre: Svezia - Grecia 1-4

17 dicembre: Azerbaigian - Svezia 3-3

7 marzo: Grecia - Croazia 0-1

11 marzo: Grecia - Azerbaigian 3-2

11 marzo: Croazia - Svezia 6-2





Prossime partite

11 aprile: Svezia - Azerbaigian (19:00)

11 aprile: Croazia - Grecia (19:00)

15 aprile: Grecia - Svezia (17.00)

15 aprile: Azerbaigian - Croazia (17:00)

Gruppo 6

Risultati

5 febbraio: Kazakistan - Danimarca 7-3

5 febbraio: Albania - Armenia 1-5

1 febbraio: Armenia - Albania 4-0

1 febbraio: Danimarca - Kazakistan 3-2

13 dicembre: Albania - Kazakistan 0-2

14 dicembre: Armenia - Danimarca 4-3

18 dicembre: Kazakistan - Armenia 4-4

18 dicembre: Danimarca - Albania 3-4

7 marzo: Kazakistan - Albania 4-2

8 marzo: Danimarca - Armenia 1-3

12 marzo: Armenia - Kazakistan 4-2

Prossime partite

12 aprile: Albania - Danimarca (19:00)

Gruppo 7

Risultati

5 febbraio: Andorra - Paesi Bassi 1-1

5 febbraio: Portogallo - Macedonia del Nord 3-0 (20:00)

1 febbraio: Paesi Bassi - Andorra 5-5

31 gennaio: Macedonia del Nord - Portogallo 1-5

13 dicembre: Paesi Bassi - Macedonia del Nord 4-0

13 dicembre: Andorra - Portogallo 2-7

18 dicembre: Macedonia del Nord - Andorra 1-1

18 dicembre: Portogallo - Paesi Bassi 4-2

7 marzo: Macedonia del Nord - Paesi Bassi 0-3

7 marzo: Portogallo - Andorra 5-0

12 marzo: Paesi Bassi - Portogallo 4-7

12 marzo: Andorra - Macedonia del Nord 2-1



Gruppo 8

Risultati

4 febbraio: Bosnia ed Erzegovina - Svizzera 10-1

4 febbraio: Inghilterra - Spagna 0-6

12 dicembre: Svizzera - Spagna 0-9

13 dicembre: Bosnia ed Erzegovina - Inghilterra 5-1

16 dicembre: Inghilterra - Svizzera 5-1

17 dicembre: Spagna - Bosnia-Erzegovina 6-1

6 marzo: Svizzera - Bosnia ed Erzegovina 0-9

7 marzo: Spagna - Inghilterra 7-0

11 marzo: Inghilterra - Bosnia ed Erzegovina 2-5

11 marzo: Spagna - Svizzera 6-0

Prossime partite

15 aprile: Bosnia ed Erzegovina - Spagna (18:00)

15 aprile: Svizzera - Inghilterra (20:00)



La Spagna è a 15 punti in cinque partite BeccaTaylor

Gruppo 9

Risultati

5 febbraio: Belgio - Serbia 8-3

4 febbraio: Cechia - Austria 5-2

31 gennaio: Belgio - Austria 7-2

13 dicembre: Austria - Serbia 1-6

13 dicembre: Cechia - Belgio 3-0

18 dicembre: Serbia - Cechia 4-4

7 marzo: Serbia - Belgio 1-2

8 marzo: Austria - Cechia 0-6

12 marzo: Belgio - Cechia 2-3

Prossime partite

11 aprile: Serbia - Austria (18:00)

16 aprile: Cechia - Serbia (18:30)

16 aprile: Austria - Belgio (19:00)

Gruppo 10

Risultati

4 febbraio: Francia - Kosovo 9-4

4 febbraio: Bulgaria - Georgia 1-5

31 gennaio: Georgia - Bulgaria 6-1

31 gennaio: Kosovo - Francia 0-5

17 dicembre: Kosovo - Bulgaria 6-2

17 dicembre: Francia - Georgia 5-2

13 dicembre: Georgia - Kosovo 3-1

13 dicembre: Bulgaria - Francia 0-11

Prossime partite

11 aprile: Kosovo - Georgia (da conc.)

11 aprile: Francia - Bulgaria (21:05)

16 aprile: Georgia - Francia (17.25)

16 aprile: Bulgaria - Kosovo (18.33)

Contendenti

Mentre i padroni di casa, Lettonia e Lituania, accedono automaticamente alla fase finale, le prime 34 squadre nel ranking UEFA per nazionali di futsal maschile rilevato al dicembre 2023, tra cui i detentori del Portogallo, accedono direttamente al turno principale. A loro si aggiungono le sei squadre che hanno superato il turno preliminare dell'aprile 2024 (Andorra, Austria, Bulgaria, Cipro, Malta e Svizzera).

Il Portogallo ha vinto gli ultimi due Futsal EURO - nel 2018 e nel 2022 - e ha trionfato anche nella FIFA Futsal World Cup 2021 e nella Finalissima di Futsal del 2022.

Semifinalisti l'ultima volta, gli spagnoli hanno vinto sette titoli europei, mentre l'Italia ne ha conquistati due.

Due volte vice campione, l'Ucraina ha anche raggiunto le semifinali del 2022, perdendo la finale del terzo posto contro la Spagna.

Finlandia, Georgia, Kazakistan e Slovacchia hanno perso nei quarti di finale del 2022. Anche Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Serbia e Slovenia hanno partecipato a quel torneo.

Anche Bielorussia, Belgio, Cechia, Francia, Ungheria, Romania e Turchia si sono qualificate in precedenza.

Le restanti contendenti sperano di raggiungere Lettonia e Lituania (nazioni co-organizzatrici) come debuttanti alla fase finale.

Andorra ha superato per la prima volta un girone di qualificazione arrivando a questa fase.

Malta ha superato per la prima volta un girone di qualificazione arrivando a questa fase e non aveva mai vinto una partita ufficiale prima del turno preliminare.

Francia e Ucraina hanno raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo di Futsal 2024 in Uzbekistan, che si è svolta dal 14 settembre al 6 ottobre. Il Kazakistan ha perso nei quarti di finale, mentre Croazia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna hanno raggiunto gli ottavi di finale.

A dicembre la Norvegia ha vinto la sua prima partita di un turno principale di Futsal EURO (in trasferta contro Montenegro), mentre l'Inghilterra ha vinto in quello che è stato il suo esordio casalingo in gare ufficiali superando la Svizzera.

L'Ucraina ha battuto la Romania nelle fasi finali del 2014 e del 2018.

L'Italia ha sconfitto due volte la Finlandia nelle qualificazioni a Futsal EURO 2022, prima che le squadre pareggiassero 3-3 nella fase finale.

Polonia e Slovacchia hanno pareggiato 2-2 nella fase finale del 2022. Nelle qualificazioni per quel torneo, la Slovacchia ha pareggiato 4-4 in casa contro la Moldavia e ha vinto 4-0 in trasferta.

Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2024, la Slovenia ha sconfitto il Montenegro per 3-1 in casa e per 4-1 in trasferta.

L'Azerbaigian ha battuto la Grecia in casa e in trasferta sia nelle qualificazioni a EURO 2022 che in quelle ai Mondiali 2024. La Grecia ha superato lo Svezia per 4-3 nelle qualificazioni a EURO 2022.

La Danimarca ha affrontato l'Albania nelle qualificazioni del 2022, vincendo una partita a testa (entrambe le partite sono state giocate a Tirana).

Il Portogallo ha sconfitto i Paesi Bassi nei tornei finali del 2014 e del 2022 e nella Coppa del Mondo del 2000.

La Spagna ha sconfitto la Bosnia-Erzegovina per 5-1 nella fase finale del 2022 e ha battuto la Svizzera due volte nelle qualificazioni (entrambe le partite giocate a Madrid). La Bosnia-Erzegovina ha superato la Svizzera per 5-4 nelle qualificazioni del 2022.

Serbia e Cechia hanno pareggiato 2-2 nelle fasi finali della Coppa del Mondo 2012. La Serbia ha battuto la Cechia per 8-7 nello spareggio per EURO 2018 e ha anche pareggiato in casa e vinto in trasferta contro il Belgio nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2024. Il Belgio ha battuto l'Austria in casa e in trasferta nel turno precedente della stessa edizione della Coppa del Mondo.

Nelle qualificazioni del 2022, la Francia ha pareggiato 4-4 in casa con la Georgia, che ha vinto il ritorno per 3-2 dopo aver travolto il Kosovo per 6-1 nel turno precedente. Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2024, il Kosovo ha sconfitto la Bulgaria per 2-0.

Format qualificazioni