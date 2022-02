Anteprima finale di UEFA Futsal EURO: Portogallo-Russia

Una tra Portogallo e Russia diventerà la terza nazione a vincere più di un titolo a Futsal EURO dopo il big match alla Ziggo Dome di Amsterdam.

Il Portogallo punta a conservare il titolo vinto nel 2018, dopo aver aggiunto al suo palmares anche la Coppa del Mondo FIFA di futsal del 2021. L'unico trionfo della Russia è arrivato nel 1999; da allora ha perso quattro finali, più un'altra nella Coppa del Mondo del 2016. Entrambe le squadre hanno vinto tutte e cinque le partite finora giocate nel primo torneo a 16 squadre.

Le dichiarazioni

Jorge Braz, Ct Portogallo: "Stanno tutti bene. Scherzo sempre su questo tipo di partite - gli infortuni non esistono in una finale! Il livello [della Russia] è davvero alto, giocatori straordinari con un sacco di qualità diverse, che possono soddisfare tutte le esigenze che una partita di futsal richiede. Sergei [Skorovich] è un allenatore con molta esperienza e soprattutto un signore! Ci conosciamo da molti anni. È un grande onore giocare contro la Russia in finale".

Sergei Skorovich, Ct Russia: “La squadra è in buone condizioni. Abbiamo giocato una semifinale difficile ma abbiamo sensazioni positive. I trofei del Portogallo dicono tutto. Sono campioni d'Europa, vincitori della Coppa del Mondo, sono la squadra più forte del mondo in questo momento. Possiamo parlare di tattiche o qualsiasi altra cosa, ma sono la squadra migliore e per batterla dobbiamo essere al nostro meglio.

Vincitori Gruppo A : Serbia V4-2 (Amsterdam), Olanda V4-1 (Amsterdam), Ucraina V1-0 (Groningen)

Quarti di finale: Finlandia V3-2 (Amsterdam)

Semifinale: Spagna V3-2 (Amsterdam)

Vincitori Gruppo C: Slovacchia V7-1 (Amsterdam), Croazia V4-0 (Amsterdam), Polonia V5-1 (Amsterdam)

Quarti di finale: Georgia V3-1 (Amsterdam)

Semifinale: Ucraina V3-2 (Amsterdam)