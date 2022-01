Quarti UEFA Futsal EURO: anteprima

Otto squadre saranno impegnate nei quarti di UEFA Futsal EURO 2022 alla Ziggo Dome di Amsterdam lunedì e martedì, con tre precedenti campioni e tre squadre debuttanti ancora in corsa.

Ecco l'anteprima delle sfide.

Il cammino verso la finale QUARTI DI FINALE Lunedì 31 gennaio:

Portogallo - Finlandia (17:00, Amsterdam)

Kazakistan - Ucraina (20:00, Amsterdam) Martedì 1 febbraio:

Russia - Georgia (17:00, Amsterdam)

Spagna - Slovacchia (20:00, Amsterdam) SEMIFINALI Venerdì 4 febbraio:

SF1: Portogallo/Finlandia - Spagna/Slovacchia (orario da decidere, Amsterdam)

SF2: Kazakistan/Ucraina - Russia/Georgia (orario da decidere: Amsterdam) FINALE/PARTITA PER IL TERZO POSTO Domenica 6 febbraio: Partita per il terzo posto (14:30, Amsterdam)

Finale (17:30 Amsterdam) Tutti orari CET

Lunedì

Tutti i gol del Portogallo nella fase a gironi

I campioni in carica affrontano una delle esordienti nella prima sfida dei quarti di finale, ma nonostante abbiano vinto tutte e tre le partite del Gruppo A, i campioni del mondo e d'Europa del Portogallo non posso stare di certo tranquilli. L'ultima volta che queste squadre si sono affrontate, nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di futsal FIFA esattamente due anni prima del loro incontro di lunedì, la Finlandia vinceva per 2-0 con le reti di Juhana Jyrkiäinen e Miika Hosio a meno di due minuti dalla fine prima dei gol del pareggio di Bruno Coelho e Cardinal, un risultato che si è rivelato cruciale per garantire al Portogallo un posto automatico in Lituania, dove avrebbe poi conquistato il titolo lo scorso autunno.

La Finlandia, che dovrà fare a meno dello squalificato Jani Korpela, ha sconfitto la Slovenia per 2-1 nella partita decisiva del Gruppo B di venerdì, dopo aver pareggiato 3-3 contro l'Italia e perso 6-2 contro il Kazakistan. Una vittoria sarebbe storica: nessuna nazionale finlandese ha mai vinto una partita a eliminazione diretta in una fase finale UEFA per nazionali.

Tutti i gol del Kazakistan nella fase a gironi

Il Kazakistan ha un bilancio abbastanza positivo ai quarti di finale: ha superato questo turno a Futsal EURO nel 2016 e nel 2018, così come alla Coppa del Mondo dell'anno scorso, anche se ha perso ai rigori contro il Giappone nel Campionato Futsal AFC 2001 prima del trasferimento nella UEFA. Lo stato di forma del girone promette gol: il Kazakistan ha pareggiato 4-4 con la Slovenia nonostante fosse passato in svantaggio tre volte, ha battuto la Finlandia 6-2 e poi ha sconfitto l'Italia 4-1.

L'Ucraina, arrivata seconda in due precedenti tornei, è stata battuta di misura da Olanda e Portogallo nel Gruppo A, ma grazie al successo per 6-1 contro la Serbia ha raggiunto i quarti di finale in dieci EURO Futsal consecutivi in vari formati. Tuttavia, prima della sfida con il Portogallo, è rimasta con dieci giocatori a causa delle assenze di Volodymyr Razuvanov, Vitaliy Radevych, Oleksandr Pediyash e Artem Fareniuk, e, come se non bastasse, Mykhailo Zvarych ha subito un infortunio al dito.

Martedì

Tutti i gol della Russia nella fase a gironi

La Russia è stata una delle squadre più brillanti nela fase a gironi, con un totale di 16 gol all'attivo nelle vittoria per 7-1 contro la Slovacchia, 4-0 contro la Croazia e 5-1 contro la Polonia. Inoltre, può contare sull'attuale capocannoniere del torneo Artem Antoshkin con cinque gol.

La Georgia, come la Russia, ha chiuso con due partite d'anticipo il discorso qualificazione dopo le vittorie in rimonta contro l'Azerbaigian per 3-2 e contro la Bosnia-Erzegovina per 2-1. Tuttavia, con la pesante sconfitta per 8-0 contro la Spagna di sabato, ora la Georgia dovrà affrontare la Russia, che l'anno scorso si è imposta 4-0 a Tbilisi e 3-0 a Schelkovo nelle qualificazioni.

Tutti i gol della Spagna nella fase a gironi

La Spagna ha iniziato il Gruppo D con una vittoria per 5-1 sulla Bosnia ed Erzegovina e con un pareggio per 2-2 contro l'Azerbaigian. Tuttavia, la vittoria per 8-0 contro la Georgia, con cui ha eguagliato il proprio record di successo con maggior scarto di gol in una gara nel torneo, è stata un potente segnale di intenti da parte di una squadra che è sempre arrivata tra le prime quattro nelle precedenti 11 edizioni di Futsal EURO.

Con la vittoria per 5-3 della Slovacchia contro la Croazia, dopo la sconfitta contro la Russia e il pareggio con la Polonia, tre delle quattro squadre esordienti hanno superato la fase a gironi, più che in tutte le precedenti edizioni successive al 1999 messe insieme. Il destino della Slovacchia potrebbe dipendere molto da Tomáš Drahovský, il giocatore del Santa Coloma capocannoniere del campionato spagnolo nella scorsa stagione e che quest'anno è dietro solo a Ferrao e Adolfo.