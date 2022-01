Highlights UEFA Futsal EURO: Kazakistan in vetta, altro pari per l'Italia

Grazie al successo 6-2 ottenuto sulla Finlandia al MartiniPlaza di Groningen, il Kazakistan balza in vetta al Gruppo B di UEFA Futsal EURO 2022; l'Italia non va oltre il 2-2 contro la Slovenia.

Il Gruppo B si conclude venerdì con le sfide tra Kazakistan - Italia, e Slovenia - Finlandia allo Ziggo Dome di Amsterdam. La seconda giornata del Gruppo C si giocherà martedì nella capitale.

Guarda gli highlights dalla mezzanotte CET.

L'Italia, con Lorenzo Pietrangelo in porta dopo il forfait per infortunio di Stefano Mammarella, parte forte e sblocca il risultato dopo appena 40 secondi con Douglas Nicolodi che supera con uno scatto Necj Hozjan prima di trafiggere Necj Berzelak. I due volte campioni d'Europa dominano la gara ma al 10' subiscono il pari su autogol del capitano Alex Merlim su rimessa laterale di Teo Turk.

La Slovenia con Kristjan Čujec richiamato in nazionale dopo il suo addio per far fronte all'infortunio di Gašpar Vrhovec, cresce alla distanza e impegna in più circostanze Pietrangelo, bravo a conservare il risultato di parità fino al 29', quando un rimpallo nel contrasto con Merlim favorisce Hozjan, che si ritrova solo davanti al portiere: il giocatore del Napoli sposta il pallone con la suola e batte il portiere azzurro con un mancino rasoterra. Al 32' però Stringari guadagna una punizione per un fallo di Osredkar, Merlim si incarica della battuta: il destro del capitano azzurro passa tra Denis Totošković, piazzato in barriera, e Berzelak, che sbaglia il tempo dell'uscita. Gli Azzurri pareggiano, è 2-2 a Groningen!

Staitstica: la Slovenia ha collezionato nove punti complessivamente nelle fasi finali di Futsal EURO; sette di questi sono stati fatti contro l'Italia (in quattro partite).

La Finlandia, al debutto nelle fasi finali, si rivela un brutto cliente anche per il Kazakistan e si porta in vantaggio al 13' con Miika Hosio, che anticipa Higuita su una palla vagante. I kazaki, capaci di rimontare per tre volte nel 4-4 all'esordio contro la Slovenia, si ripetono anche questa volta e Birzhan Orazov firma l'1-1 su assist di Dauren Tursagulov.

Highlights: Finlandia - Kazakistan 2-6

Reduce dal 3-3 contro l'Italia, la Finlandia parte bene anche nella ripresa e torna a condurre grazie a un gran tiro di Jani Korpela. Il Kazakistan però reagisce e trova nuovamente il pareggio con il suo portiere Higuita, a bersaglio con un autentico siluro da metà campo. Il sorpasso è nell'aria e a firmarlo è Arnold Knaub. Orazov si regala la doppietta personale per il 4-2 ed il quinto gol porta nuovamente la firma di Knaub. Nel finale c'è gloria anche per Azat Valiullin, che fissa il punteggio sul 6-2, regalando il primato ai kazaki e relegando i finnici all'ultimo posto nel raggruppamento.

La statistica: Higuita ha segnato il suo terzo gol in 11 presenze alle fasi finali di Futsal EURO.