Highlights UEFA Futsal EURO: poker del Portogallo, Ucraina forza sei

Il Portogallo, campione in carica di UEFA Futsal EURO, si conferma a punteggio pieno nel Gruppo A battendo 4-1 l'Olanda padrona di casa allo Ziggo Dome di Amsterdam, mentre l'Ucraina riscatta la sconfitta dell'esordio piegando 6-1 la Serbia.

Il Gruppo A termina venerdì con l'Olanda che sfida la Serbia ad Amsterdam, mentre il Portogallo sarà di scena a Groningen contro l'Ucraina.

Guarda gli highlights a partire dalla mezzanotte CET.

Highlights: Serbia - Ucraina 1-6

Come già accaduto in occasione della sconfitta all'esordio con l'Olanda, Mykhailo Zvarych va subito a segno per l'Ucraina, sfruttando con l'esterno del piede un suggerimento di Petro Shoturma. Ma a differenza di mercoledì, l'Ucraina aumenta il suo parziale e chiude il primo tempo avanti di quattro gol. Yaroslav Lebid prima propizia l'autorete di Kristijan Vasić, poi il tris di Danyil Abakshyn, mentre poco prima dell'intervallo è Ihor Cherniavskyi a calare il poker.

La Serbia, che aveva avuto più occasioni degli avversari nel primo tempo, continua a creare anche nella ripresa, ma non riesce a superare l'ordinata resistenza dell'Ucraina, che anzi trova la quinta rete con Zvarych al termine di una bella azione corale. Ihor Korsun firma il sesto gol con un tocco morbido dalla propria area, che si insacca nella porta avversaria sguarnita, quindi Dragan Tomić segna la rete della bandiera serba nel finale.

La statistica: l'Ucraina ha eguagliato il suo margine di successo più ampio a Futsal EURO, stabilito in due gare consecutive durante la fase a gironi 2001, 5-0 contro la Croazia e 8-3 contro la Polonia.

Highlights: Portogallo - Olanda 4-1

Il Portogallo campione in carica scava un margine di tre punti nei confronti di Olanda e Ucraina grazie a un agevole successo contro i padroni di casa. I lusitani comandano le operazioni fin dalle prime battute e passano a condurre grazie a un'autorete del capitano olandese Oualid Saadouni. Il raddoppio arriva poco prima dell'intervallo, con Zicky che imbecca Pany Varela per il 2-0.

Pany firma anche il tris a inizio ripresa, ma l'Olanda non si dà per vinta e accorcia le distanze con Larcen Bouyouzan, sugli sviluppi di una conclusione di Jamal El Ghannouti terminata sulla traversa. Il poker olandese arriva in chiusura di gara con Afonso Jesus, che deposita il pallone nella porta sguarnita dopo la decisione dei padroni di casa di schierare Yosuhua St Juste come portiere volante.



La statistica: la sfida tra Olanda e Portogallo è stata la prima in assoluto tra padroni di casa e campioni in carica nella fase a gironi di Futsal EURO.