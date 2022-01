Riepilogo UEFA Futsal EURO: Russia e Croazia in scioltezza

La Russia si conferma tra le favorite per il successo a UEFA Futsal EURO 2022 e anche l'esordio della Croazia nel Grupp C è convincente allo Ziggo Dome di Amsterdam.

L'esordiente Slovacchia segna per prima, ma poi viene travolta 7-1 dalla Russia, trionfatrice nel 1999, mentre la Croazia regola 3-1 la Polonia.Il Gruppo C prosegue martedì ad Amsterdam con le sfide Croazia-Russia e Polonia-Slovacchia. Sabato inizia il Gruppo D a Groningen.

Guarda gli highlights dalla mezzanotte CET

Highlights: Russia - Slovacchia 7-1

La Russia vince in rimonta e inizia il torneo con una vittoria che ne ribadisce lo status di possibile vincitrice. La Slovacchia, all'esordio, va in vantaggio a sorpresa con una conclusione incrociata di Peter Kozár che non dà scampo al portiere Dmitri Putilov.

Ma la Russia domina e segna due volte in 23 secondi a metà del primo tempo, prima con Artem Antoshkin su rimessa laterale di Robinho e poi con una girata in controbalzo di Anton Sokolov. A inizio ripresa, Antoshkin firma il 3-1 con una volée bassa su angolo di Nando. Quindi, Robinho firma un altro gol su azione solitaria e completa la tripletta personale rubando il pallone al portiere Richard Oberman e insaccando a porta vuota. Il giocatore serve poi Sokolov per il sesto gol, mentre Sergei Abramov regala l'assist a Ivan Milovanov per il definitivo 7-1.

Statistica: la Russia ha esordito con un 7-1 (e Robinho in gol) anche nell'edizione 2014, battendo l'Olanda e iniziando un cammino che si sarebbe concluso con il secondo posto.

Highlights: Polonia - Croazia 3-1

La Polonia parte bene, ma a passare dopos ette minuti è la Crozia. Matej Horvat taglia da destra, supera tre avversari compreso il portiere Michał Kałuża e va a bersaglio con una scintillante Rabona. Patryk Hoły pareggia rubando palla a Horvat nella metà campo polacca e fulminando Žarko Luketin al termine della sua avanzata. Passano appena 15 secondi e la Croazia torna avanti con Antonio Sekulić, che deposita in rete dopo una conclusione respinta di Josip Suton.

Franco Jelovčić firma il 3-1 a metà gara, affondando sulla destra e infilando il pallone in rete quasi dalla liea di fondo. In avvio di ripresa la Polonia coglie due pali e Luketin è costretto a numerosi interventi, ma la Croazia porta a casa i tre punti.

Statistica: la Croazia aveva esordito con un successo contro la Polonia anche alle fasi finali 2001.