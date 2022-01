UEFA Futsal EURO: pari tra Kazakistan e Slovenia, l'Italia blocca la Finlandia

Il Gruppo B è iniziato con i pareggi in Italia-Slovenia e Kazakistan-Finlandia a Groningen, mentre il Gruppo C inizierà venerdì ad Amsterdam.

Guarda gli highlights dalla mezzanotte CET.

Il Kazakistan va sotto tre volte e per tre volte recupera pareggiando 4-4 nei minuti finali. La Slovenia parte forte con un palo preso da Matej Fideršek e passa in vantaggio all'11' con Denis Totošković abile a trovare la rete dalla distanza dopo che Nejc Hozjan ruba il pallone al portiere Higuita schierato come quinto uomo. A peggiorare la situazione per il Kazakistan, l'espulsione di Albert Akbalikov dopo un fallo sul portiere sloveno Nejc Berzelak. I kazaki resistono in inferiorità numerica e segnano il pari con un tiro al volo di Douglas Junior su corner di Edson.

Nella ripresa la Slovenia segna un gol fotocopia del Kazakistan con Fideršek su assist di Alen Fetić, ma dopo soli due minuti Birzhan Orazov riporta il risultato in pareggio. La Slovenia non ci sta e torna nuovamente in vantaggio con Žiga Čeh che raccoglie la palla in profondità e trafigge Higuita. Gli sloveni allungano poco dopo con un gol simile di Teo Turk ma il Kazakistan accorcia con uno splendido colpo di tacco di Zhomart Tokayev su tiro di Taynan che riaccende le speranze. A due minuti dalla fine, la doppietta personale di Douglas Junior regala un insperato pareggio alla nazionale kazaka.

Statistica: questo è il secondo girone di Futsal EURO a cominciare con un 4-4 dopo quello del Gruppo D del 2018 tra Francia e Spagna.