Dove guardare UEFA Futsal EURO 2022: TV, diretta streaming

I partner in Europa e in tutto il mondo trasmetteranno UEFA Futsal EURO 2022. Trova le tue emittenti partner locali di seguito.

Detentori dei diritti

Tutte le emittenti dei paesi partecipanti (mostrate di seguito in CORSIVO MAIUSCOLO) dovrebbero mostrare le partite della propria squadra e la finale in diretta TV.

Si prega di controllare gli orari delle singole emittenti per i dettagli su quali partite saranno trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio.

Tutte le informazioni sono subordinatamente al raggiungimento di accordi tra UEFA e singole emittenti.

UEFA.tv

Partite selezionate verranno trasmesse in diretta in determinati territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili dalla mezzanotte CET.

Controlla la schermata home di UEFA.tv per le partite che potrebbero essere disponibili nel tuo territorio.

Broadcast partner ufficiali (soggetti ad aggiornamento)

Europa

Albania: RTSH

Andorra: TVE, RNE, Cadena COPE, Cadena SER

Armenia: Armenia Public TV

Austria: ORF

AZERBAIJAN: Ictimai

Bielorussia: BTRC

Belgio: RTBF, VRT

BOSNIA ED ERZEGOVINA: BHRT

Bulgaria: BNT

CROAZIA: HRT

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: CT

Danimarca: DKDR, TV2

Estonia: ERR

Isole Faroe: DKDR, TV2

FINLANDIA: YLE

GEORGIA: GPB

Germania: ARD

Grecia: ERT

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israelw: KAN/Charlton, IPBC

ITALIA: RAI

KAZAKISTAN: Kazakhstan TV

Kosovo: RTK

Lettonia: LTV

Liechtenstein: SRG

Lithania: LRT

Lussemburgo: France Télévisions, RTBF, VRT

Malta: PBS

Moldova: TRM

Montenegro: RTCG

NETHERLANDS: NOS

Macedonia del Nord: MKRTV

Norvegia: NRK, TV2 Norway

POLONIA: TVP

PORTOGALLO: RTP

Repubblica d'Irlanda: RTE, TV4

Romania: TVR

RUSSIA: Match TV

San Marino: RAI

SERBIA: RTS

SLOVACCHIA: RTVS

SLOVENIA: RTVSLO

SPAGNA: TVE, RNE, Cadena COPE, Cadena SER

Svezia: SVT, TV4

Svizzera: SRG

Turchia: TRT

Regno Unito: BBC

UCRAINA: PBC

Città del Vaticano: RAI

Asia e Pacifico

Cina: Super Sports, CCTV

Medio Oriente/Nord Africa (Algeria, Bahrain, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (inclusa la Striscia di Gaza e la Cisgiordania), Qatar, Arabia Saudita , Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen): beIN Sports

America

America Latina (Argentina, Isola dell'Ascensione, Belize, Bolivia, Costa Rica, Cile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Isole Falkland, Guyana francese, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela): ESPN Latin America

Stati Uniti: ESPN/Univision

Tutte le informazioni sono soggette a cambiamento.