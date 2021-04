Incontriamo le finaliste di Futsal EURO

UEFA Futsal EURO 2022 sarà la prima edizione del torneo da quando la competizione è passata da un evento biennale a 12 squadre a una finale a 16 nazioni giocata ogni quattro anni, e 15 delle 16 squadre che parteciperanno in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio del prossimo anno sono state confermate.

Le altre seconde classificate, Serbia e Bielorussia, si sfideranno tra il 14 e il 17 novembre per il restante posto alle fasi finali.

Qualificate finora

Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Finlandia, Georgia, Italia, Kazakistan, Olanda (nazione ospitante), Polonia, Portogallo (campione in carica), Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina*

*Partecipazione soggetta alla decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA

AZERBAIGIAN

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 3 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2010)

Futsal EURO 2018: quarti di finale

Statistiche: l'Azerbaigian è approdato in semifinale all'esordio nel 2010 e da allora non ha mai mancato la qualificazione.

Il meglio di Futsal EURO 2018

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo A turno preliminare, primo posto Gruppo 4 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: mai qualificata



Futsal EURO 2018: non ha partecipato

Statistiche: è alla prima fase finale di un torneo internazionale di futsal.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 1 fase a gironi



Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2012)

Futsal EURO 2018: non qualificata

Statistiche: la semifinale del 2012 contro la Russia a Zagabria è stata vista da ben 14.300 spettatori (record nella competizione).

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 7 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: mai qualificata

Futsal EURO 2018: non qualificata



Statistiche: è allenata dal 2013 da Mićo Martić e ha raggiunto la fase finale dopo aver mancato più volte la qualificazione di un soffio, per esempio alla fine dell'anno scorso perdendo contro la Serbia con un 6-5 complessivo nello spareggio per la Coppa del Mondo.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo F turno preliminare, secondo posto Gruppo 2 fase a gironi



Miglior piazzamento a Futsal EURO: mai qualificata

Futsal EURO 2018: non qualificata

Statistiche: ha raggiunto gli spareggi di qualificazione per la prima volta nell'edizione 2018 ma è stata eliminata dalla Romania nonostante il pareggio in trasferta per 2-2 all'andata.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 7 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione (2003, 2014)

Futsal EURO 2018: fase a gironi

Statistiche: nel 2018, l'Italia non è riuscita ad arrivare fra le prime otto per la prima volta.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 5 fase a gironi

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (2016)

Futsal EURO 2018: quarto posto

Statistiche: il Kairat Almaty, dal quale proviene gran parte della squadra, ha vinto la Coppa UEFA di futsal nel 2013 e 2015.

OLANDA (NAZIONE OSPITANTE)

Cammino qualificazione: nazione ospitante

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (1999)

Futsal EURO 2018: non qualificata

Statistiche: ha ospitato la prima Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 1989 ed è arrivata seconda.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo C turno preliminare, secondo posto Gruppo 8 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: fase a gironi (2001, 2018)

Futsal EURO 2018: fase a gironi

Statistiche: ha pareggiato 1-1 contro la Russia nella prima partita della fase a gironi del 2018 con un gol di Michał Kubik a nove secondi dalla fine.

Highlights: il Portogallo vince la finale 2018

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 8 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione (2018)

Futsal EURO 2018: vincitore

Statistiche: ha battuto la Spagna a Lubiana conquistando il primo titolo continentale.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 2 fase a gironi



Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione (1999)

Futsal EURO 2018: terzo posto

Statistiche: è arrivata in finale cinque volte su sette dal 2005 al 2016.

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 3 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: mai qualificata



Futsal EURO 2018: non qualificata

Statistica: in precedenza ha raggiunto gli spareggi di qualificazione per le fasi finali 2014 e 2016.

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo 6 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarti di finale

Futsal EURO 2018: quarti di finale

Statistiche: ha organizzato l'edizione 2018 del torneo.

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo 6 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal EURO 2018: secondo posto

Statistiche: oltre a dominare a Futsal EURO, la Spagna è stata l'unica squadra europea capace di vincere la Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2004 e nel 2008.