Conosciamo le finaliste di Futsal EURO

UEFA Futsal EURO 2022 sarà la prima edizione del torneo da quando la competizione è passata da un evento biennale a 12 squadre a una finale a 16 nazioni giocata ogni quattro anni, e 15 delle 16 squadre che parteciperanno in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio del prossimo anno sono state confermate.

Le otto vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde classificate della fase di qualificazione a gironi giocata sotto forma di sfide in casa e in trasferta da dicembre ad aprile si uniranno all'Olanda nella fase finale in programma ad Amsterdam e Groningen. Il sorteggio si terrà il 18 ottobre alle 18:00 CET al KNVB Campus di Zeist. Le altre seconde classificate, Serbia e Bielorussia, si sfideranno tra il 14 e il 17 novembre per il restante posto alle fasi finali.

Il sorteggio Gruppo A: Olanda (nazione ospitante), Serbia/Bielorussia*, Ucraina, Portogallo Gruppo B: Kazakistan, Italia, Slovenia, Finlandia Group C: Russia, Polonia, Slovacchia, Croazia Group D: Georgia, Spagna, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina

Olanda KNVB

Come si è qualificato: nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO futsal: quarto posto (1999)

Futsal EURO 2018: non qualificato

Statistica: vice campione nel 1989 nella prima edizione della Coppa del Mondo di futsal da padrone di casa.

Ucraina Drago Sopta via HNS

Come si è qualificato: secondo posto Gruppo 1 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: vice campione (2001, 2003)

Futsal EURO 2018: quarti di finale

Statistica: ha superato la fase a gironi ma è uscita ai quarti di finale nelle ultime cinque edizioni.

PORTOGALLO (campioni in carica)

Portogallo FPF

Come si è qualificato: vincitore Gruppo 8 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: campione (2018)

Futsal EURO 2018: campione

2021 World Cup: campione

Statistica: ha battuto la Spagna ai supplementari e ha vinto il suo primo titolo a Lubiana, aggiudicandosi poi il suo primo Mondiale in Lituania a ottobre (2021).

LE SQUADRE AGLI SPAREGGI

La Bielorussia è arrivata dietro il Kazakistan nel proprio girone KFF

Come ha raggiunto gli spareggi: seconda Gruppo 5 fase a gironi di qualificazione (V3 P0 S3 GF26 GS15)

Precedenti spareggi giocati: EURO 2016, S2-3tot. contro Repubblica Ceca; Mondiale 2016, S3-6tot. contro Russia; Mondiale 2012, S2-11tot. contro Portogallo; Mondiale 2008, S2-6tot. contro Russia; Mondiale 2004, S2-7tot. contro Ucraina

Miglior piazzamento EURO futsal: fase a gironi (2010)

Futsal EURO 2018: non qualificato

La Serbia punta alla sesta qualificazione a Futsal EURO nelle ultime sette Nebojsa Parausic / MN press via FSS

Come ha raggiunto gli spareggi: seconda Gruppo 4 fase a gironi di qualificazione (V2 P3 S1 GF18 GS13)

Precedenti spareggi giocati: EURO 2018, V8-7tot. contro Repubblica Ceca; EURO 2014, S3-9tot. contro Romania; Mondiale 2020, V6-5tot. contro Finlandia; Mondiale 2016, S2-4tot. contro Portogallo; Mondiale 2012, V6-2tot. contro Ungheria

Miglior piazzamento EURO futsal: quarto posto (2016)

Futsal EURO 2018: quarti di finale

Coppa del Mondo 2021: ottavi di finale

GRUPPO B

Kazakistan KFF

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 5 fase a gironi

Miglior piazzamento Futsal EURO: terzo posto (2016)

Futsal EURO 2018: quarto posto

Coppa del Mondo 2021: quarto posto

Statistiche: il Kairat Almaty, dal quale proviene gran parte della squadra, ha vinto la Coppa UEFA di futsal nel 2013 e 2015.

Italia Getty Images

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 7 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione (2003, 2014)

Futsal EURO 2018: fase a gironi

Statistiche: nel 2018, l'Italia non è riuscita ad arrivare fra le prime otto per la prima volta.

Slovenia Ales Fevzer va NZS

Come si è qualificato: secondo posto Gruppo 6 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarti di finale

Futsal EURO 2018: quarti di finale

Statistiche: ha organizzato l'edizione 2018 del torneo.

Finlandia Juha Tamminen via FA of Finland

Come si è qualificato: secondo posto Gruppo 7 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento a Futsal EURO: mai qualificata

Futsal EURO 2018: non qualificata



Statistiche: è allenata dal 2013 da Mićo Martić e ha raggiunto la fase finale dopo aver mancato più volte la qualificazione di un soffio, per esempio alla fine dell'anno scorso perdendo contro la Serbia con un 6-5 complessivo nello spareggio per la Coppa del Mondo.



GRUPPO C

Russia RFS

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 2 fase a gironi di qualificazione



Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione (1999)

Futsal EURO 2018: terzo posto

Coppa del Mondo 2021: quarti di finale

Statistiche: è arrivata in finale cinque volte su sette dal 2005 al 2016.

Polonia Paula Duda via PZPN

Come si è qualificato: secondo posto Gruppo 8 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: fase a gironi(2001, 2018)

Futsal EURO 2018: fase a gironi

Statistiche: ha pareggiato 1-1 contro la Russia nella prima partita della fase a gironi del 2018 con un gol di Michał Kubik a nove secondi dalla fine.

Slovacchia SFZ_

Come si è qualificato: secondo posto Gruppo 3 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: mai qualificato

Futsal EURO 2018: non qualificato

Statistica: in precedenza ha raggiunto gli spareggi di qualificazione per le fasi finali 2014 e 2016.

Croazia Drago Sopta via HFF

Come si è qualificato: primo Gruppo 1 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: quarto posto (2012)

Futsal EURO 2018: non qualificato

Statistiche: la semifinale del 2012 contro la Russia a Zagabria è stata vista da ben 14.300 spettatori (record nella competizione).

GRUPPO D

Georgia Getty Images

Come si è qualificato: primo Gruppo F turno di qualificazione, seconda Gruppo 2 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: mai qualificato

Futsal EURO 2018: non qualificato

Statistiche: ha raggiunto gli spareggi di qualificazione per la prima volta nell'edizione 2018 ma è stata eliminata dalla Romania nonostante il pareggio in trasferta per 2-2 all'andata.

Spagna RFEF

Come si è qualificato: prima Gruppo 6 fase a gironi di qualificazione

Miglior piazzamento EURO futsal: campione (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

Futsal EURO 2018: vice campione

Coppa del Mondo 2021: quarti di finale

Statistiche: oltre a dominare a Futsal EURO, la Spagna è stata l'unica squadra europea capace di vincere la Coppa del Mondo FIFA di futsal nel 2004 e nel 2008.

Azerbaigian

Come si è qualificato: primo posto Gruppo 3 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2010)

Futsal EURO 2018: quarti di finale

Statistiche: l'Azerbaigian è approdato in semifinale all'esordio nel 2010 e da allora non ha mai mancato la qualificazione.

Bosnia-Erzegovina

Come si è qualificato: primo posto Gruppo A turno preliminare, primo posto Gruppo 4 fase a gironi

Miglior piazzamento a Futsal EURO: mai qualificata



Futsal EURO 2018: non qualificato

Statistiche: è alla prima fase finale di un torneo internazionale di futsal.